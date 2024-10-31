РФ массированно ударила по позициям ВСУ в Курщине: какие цели у Сил обороны

Целью Вооруженных сил Украины на территории Курской области является не содержание контроля над местностью, а нанесение максимальных потерь российским войскам для уменьшения их давления на других направлениях фронта, заявил в эфире Freedom военный эксперт Сергей Грабский.

Бои в Курской области

По словам эксперта, численность российских войск в Курской области, стремящихся выполнить приказ диктатора Владимира Путина и оттеснить украинскую армию, составляет около 50 тысяч человек.

"Отходили ли наши войска? Да, в течение предыдущей недели был отход из-за достаточно массированного удара российских войск по нашим позициям. Но находятся ли наши позиции в смертельной опасности? Я бы так не сказал", – отметил Грабский.

Эксперт подчеркнул, что на Курском направлении ситуация остается маневренной, и в ответ на наступательные действия РФ украинские войска продолжают проводить успешные контратаки.

По его словам, основная задача наших войск в этом регионе – не содержание территории любой ценой, а нанесение максимальных потерь противнику, чтобы снизить его давление на направления Купянска и Торецкая и не разрешить подкреплениям добраться до Покровской группировки, которая имеет задачу наступать в сторону Покровска.

"Поэтому бои продолжаются, но еще раз давайте о самом важном: нашей целью не является содержание территории Курской области любой ценой. Наша цель состоит в нанесении максимальных потерь противнику", — подытожил Грабский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские войска недавно продвинулись на главном украинском выступлении в Курской области на фоне продолжающихся боев в этом районе 30 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в центральной части Новоивановки (юго-восточнее Коренево).



