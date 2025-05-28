РФ массированно атаковала Украину: остались ли еще ракеты Patriot

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами сообщил, что у страны еще остаются зенитные ракеты для систем ПВО Patriot, которые применяют с осторожностью — преимущественно для поражения сложнейших целей, таких как баллистические и крылатые ракеты.
ЗРК Patriot. Фото: 24 Канал
Что касается получения дополнительных систем Patriot, то президент сказал, что Украина близка к принятию некоторых решений, но деталей пока не раскрывает.
Следует напомнить, что в рамках полномасштабной войны Украина получила от партнеров современный зенитно-ракетный комплекс Patriot. Первая такая система пришла весной 2023 года.
Летом 2024 года Зеленский заявил, что для полного прикрытия неба Украине нужно 25 систем Patriot.
Кроме того, президент сообщал о намерении закупить у США ПВО на сумму 30-50 миллиардов долларов, включая системы Patriot или получение лицензии на их производство. Впоследствии он поручил добиться согласия США на передачу этих комплексов.
Западные СМИ также информировали, что США, вероятно, согласились на передачу Украине ракет для Patriot из Германии.
Портал "Комментарии" писал, что США дали "зеленый свет" Германии реэкспортировать в Украину материалы для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Теперь Берлин намерен передать Киеву ракеты PAC-2, уступающие по эффективности более современным PAC-3.
Новости