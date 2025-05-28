РФ массированно атаковала Украину: остались ли еще ракеты Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами сообщил, что у страны еще остаются зенитные ракеты для систем ПВО Patriot, которые применяют с осторожностью — преимущественно для поражения сложнейших целей, таких как баллистические и крылатые ракеты.

ЗРК Patriot. Фото: 24 Канал

"Мы используем ракеты для Patriot так же осторожно, как и раньше. Работаем по сложным угрозам — баллистическим и крылатым ракетам. Запасы ракет у нас есть, а партнеры оказывают поддержку", — отметил Зеленский.

Что касается получения дополнительных систем Patriot, то президент сказал, что Украина близка к принятию некоторых решений, но деталей пока не раскрывает.

"Что касается лицензирования других систем ПВО, мы уже почти пришли к согласию", — добавил глава государства.

Следует напомнить, что в рамках полномасштабной войны Украина получила от партнеров современный зенитно-ракетный комплекс Patriot. Первая такая система пришла весной 2023 года.

Летом 2024 года Зеленский заявил, что для полного прикрытия неба Украине нужно 25 систем Patriot.

Кроме того, президент сообщал о намерении закупить у США ПВО на сумму 30-50 миллиардов долларов, включая системы Patriot или получение лицензии на их производство. Впоследствии он поручил добиться согласия США на передачу этих комплексов.

Западные СМИ также информировали, что США, вероятно, согласились на передачу Украине ракет для Patriot из Германии.

Портал "Комментарии" писал, что США дали "зеленый свет" Германии реэкспортировать в Украину материалы для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Теперь Берлин намерен передать Киеву ракеты PAC-2, уступающие по эффективности более современным PAC-3.