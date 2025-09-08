logo

РФ массированно атаковала Киевщину: озвучены первые неутешительные последствия
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ массированно атаковала Киевщину: озвучены первые неутешительные последствия

По информации СМИ, Трипольская ТЭЦ подвергается массированной атаке дронов, что повлекло за собой перебои с электроснабжением в окрестных селах и части Киева.

8 сентября 2025, 08:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ночью 8 сентября Россия снова нанесла удар по Киевской области с помощью беспилотников, повлекшие взрывы, которые слышали местные жители. Как сообщает 24 Канал, со ссылкой на "Новости.Live", под массированной атакой оказалась Трипольская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). В то же время, в нескольких населенных пунктах, находящихся поблизости, а также в отдельных районах Киева, наблюдались перебои с электроснабжением.

РФ массированно атаковала Киевщину: озвучены первые неутешительные последствия

Фото: из открытых источников

Киевская областная военная администрация (ОВА) подтвердила, что в регионе работают силы противовоздушной обороны, активно перехватывая вражеские дроны. Как отмечено в сообщении администрации, жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения тревоги и не делать фотографии или видеозаписи работы ПВО, чтобы не подвергать опасности наших защитников.

В Минэнерго уже подтвердили , что российские террористы совершили атаку на объект тепловой генерации в Киевской области.

"Цель этих действий очевидна — создать дополнительные трудности для мирных граждан Украины, лишить их электроснабжения и тепла, а также повлиять на работу больниц, школ и детских садов. Объекты энергетической генерации, газовая инфраструктура и системы передачи и распределения энергии не являются военными целями. Враг хорошо осознает, что поражает и поражает.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на воскресенье, 7 сентября, Россия совершила беспрецедентную атаку на Украину, совершив самый масштабный обстрел с начала войны. Этот акт агрессии грубо проигнорировал мирные инициативы президента США Дональда Трампа, отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в интервью The New York Post.



Источник: https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/pfbid0uLU4VDJZoR2fhWZKzHp6bMKnMNK2baKVXKLewgUSmG2fRFmZxYfhmzsK42jvKoqcl
