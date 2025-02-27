РФ каждую ночь атакует Киев: эксперт назвал главную цель Путина

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила около 27 тысяч атак дронами, и это лишь те, которые удалось сбить силам обороны Украины. Среди них есть и "Шахеды". По словам военного аналитика Романа Свитана, Россия достигла стабильного производственного уровня в производстве дронов.

Атака "Шахедами": Фото: 24 Канал

"Шахеды" производятся непрерывно, круглосуточно, в три смены. Кроме того, расширено количество производственных площадок для сборки компонентов. По прогнозам, дроны будут продолжать атаковать Украину до завершения войны, хотя количество уничтоженных БПЛА будет только расти, – отметил эксперт в комментарии для ТСН.ua.

Он отметил, что у Украины есть шанс эффективно противостоять таким атакам, увеличивая ресурсы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Что касается увеличения атак на Киев, Свитан объяснил, что российская армия пытается давить на украинское население, заставляя его к капитуляции. Лучше всего для этого использовать дроны в густонаселенных районах, в частности, в столице. Это простая арифметика. Поэтому необходимо организовать усиленную оборону вокруг Киева, чтобы сбивать дроны и ракеты еще до того, как они достигнут города.

Также он добавляет, что в случае затишья в войне, враг, вероятно, будет быстро пытаться собрать большое количество ударных дронов.

"Мы можем сбивать 200-300 БпЛА, но если Россия накопит тысячу дронов, это станет серьезной проблемой. "Шахеды" превратились в основной инструмент террористического давления на мирных людей, и россияне это хорошо понимают", – подытожил аналитик.

Портал "Комментарии" писал, что вечером 20 февраля российские ударные беспилотники атаковали Киев, сообщил городской голова Виталий Кличко.