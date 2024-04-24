РФ изменит цели и усилит удары: в США обратились с предупреждением

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерении РФ усилить свою ударную кампанию, чтобы нарушить материально-техническое обеспечение украинской армии. Это может говорить о том, что российские войска, скорее всего, усилят удары беспилотниками и ракетами уже в ближайшие недели. Их цель – максимально нанести ущерб украинской инфраструктуре и оборонно-промышленной базе до того, как придет помощь из США. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Американские военные аналитики допускают, что сосредоточенность разговоров Шойгу на ударах по украинской логистике свидетельствует о том, что российские войска могут изменить свой набор целей, чтобы поразить украинскую транспортную инфраструктуру, логистику и военные складские объекты.

Российские войска, вероятно, активизируют текущие наступательные операции в ближайшие недели, чтобы использовать материальные ограничения украинских войск накануне прибытия помощи по безопасности из США.

Эксперты отмечают, то, что Шойгу уделил большое внимание российским наступательным операциям вблизи Часового Яра, к западу от Авдеевки, а также к западу и юго-западу от города Донецк дополнительно указывает на то, что оккупанты, вероятно, усилят наступление в этих районах.

Аналитики обращают внимание, что российские войска нанесли мощные удары по объектам украинской транспортной инфраструктуры в Днепропетровской области 19 апреля и могут намереваться повторить и расширить эти удары в ближайшие недели, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи.

В ISW считают, что российское военное командование может делать ставку на то, что скоординированные усилия по перекрытию ограничат способность Киева в достаточной степени распределять живую силу и материально-технические средства на критически важных участках фронта и отсрочат улучшение возможностей, которые предоставит украинским войскам прибытие американской помощи по безопасности.

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