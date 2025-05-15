РФ изменила тактику применения дронов: что важно знать

Российские оккупанты используют гораздо больше БПЛА, чем в прошлом году, сообщил украинский военный Егор Фирсов.

РФ активно применяет дроны. Фото из открытых источников

"Не хочется это признавать, но противник существенно продвинулся в области применения дронов. Если раньше это было несколько подразделений, то сейчас все масштабно. Украинские датчики фиксируют огромное количество дронов в воздухе. Более того, россияне стали лучше управлять БПЛА. Если раньше мы присоединялись к видео противника, смеялись, как бессмысленно. полеты противника на глубину 10-15 километров – это уже данность. И речь не о 1-2 зафиксированных полетах, а о роях дронов, которые системно атакуют на глубину 10-15 км”, – рассказал Егор Фирсов.

Он подчеркнул, что россияне также продвинулись в применении средств РЭБ, но украинские военные научились их обходить.

"Средства РЭБ начали нам донимать еще сильнее. Хорошая новость — их можно преодолевать. Чтобы преодолеть вражескую "штору", нужно время, эксперименты, закупки, инженеринг и пайка. Крики, нервы и громкие приказы командования здесь не помогают", — заявил военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Макрон предположил, что ЕС и США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против России, которые затронут финансовые сервисы и углеводороды. "Вы держите санкции в запасе как рычаг давления, но выставлять ультиматум, если не можете его выполнить — несерьезно. На европейском уровне нет никакого энтузиазма по поводу такого рода санкций. Даже согласовать базовый пакет — уже трудно. Опасность в том, что Россия может воспринять все это как", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что диктатор РФ Владимир Путин не готов к прямым переговорам с Владимиром Зеленским, поскольку считает, что украинский президент перехитрил его, предположил шведско-американский экономист и дипломат Андерс Ослунд. "Очевидно, Путин решил, что Зеленский перехитрил его, поэтому с тех пор отказывается встречаться и даже разговаривать с Зеленским по телефону. Путин предпочитает дураков, таких как Трамп и Виткофф", — написал он.