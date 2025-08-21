РФ изменила подход к обстрелу Украины: назван циничный момент удара Путина

В ночь на 21 августа российские оккупационные войска провели массированный ракетно-дроновый удар по Украине, соединив разные виды оружия в единую атаку. Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран ВСУ майор запаса Алексей Гетьман в эфире "Radio NV".

Фото: из открытых источников

"Было много дронов. Относительно "Цирконов" – это станет известно впоследствии. Применялись подтвержденные "Кинжалы". Удар пришелся на Львов, Мукачево, другие западные регионы, где расположены стратегические предприятия, логистические узлы и пути поставки оружия. Также пострадали Киев, Ровно, Чернигов, Сумы, Сумы.

Гетман добавил, что Москва изменила тактику в выборе целей и количества выпускаемых ракет по одному объекту. Первоначально ракеты равномерно распределялись по всей территории страны, но по каждой цели было мало боеприпасов. Впоследствии враг сосредоточился на 2-3 ключевых объектах, чтобы перегрузить систему ПВО. Однако сейчас они вернулись к предыдущей стратегии – массированным ударам по многим городам.

Одним из главных ударов стала атака по Львову. По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, из-за ракетного удара погиб один человек, еще двое получили ранения.

Также под огнем оказалось предприятие в Мукачево. Из-за повреждений там вспыхнул пожар, местные власти призвали жителей плотно закрывать окна и избегать выхода на улицу без крайней необходимости.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 21 августа Украина снова стала мишенью массированной российской атаки — под обстрел попали Львов, Ровно, Луцк, Мукачево и другие мирные города. Российские силы применили как дроны-камикадзе типа "Шахед", так и крылатые ракеты. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.