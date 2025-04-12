РФ имеет план войны в Украине, впрочем его тщательно скрывает

Россияне активизировали боевые действия в Сумской области, в частности в районах Басовки и Юнаковки, пытаясь прорвать украинскую оборону и взять под контроль логистические пути ВСУ, сообщил военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Война в Украине

По его словам, речь идет о попытке вмешаться в процесс ротации подразделений Вооруженных сил, задействованных в проведении операций, а также установить контроль над украинской логистикой. Именно поэтому сейчас идут бои в окрестностях Басовки и Юнаковки — россияне пытаются прорываться.

Еще один элемент враждебной тактики, по словам Снегирева, это так называемая стратегия "тысячи порезов".

"Нанесение одновременного удара по нескольким направлениям с целью отвлечения внимания Вооруженных сил Украины от основного направления удара, а это — Донецкая область. Когда в украинских СМИ создается истерия по поводу возможности прорыва армии РФ на Сумщину и выхода непосредственно на огненное поражение Сум, фактически это играет на руку российским оккупантам", — сказал эксперт.

В то же время, по его словам, главная цель России — не только военная, но, прежде всего, политическая. По его убеждению, Москва стремится оказать военно-политическое давление как на Соединенные Штаты, так и на украинское руководство, искусственно расширяя географию боевых действий за счет Сумской области.

Впрочем, подчеркивает эксперт, несмотря на враждебные планы, ситуация в Сумской области остается под контролем Сил обороны Украины.

"Более того, с целью недопущения подобных сценариев Силы обороны Украины проводят успешный характер наступательной операции в Белгородской области, что и призвано оттянуть оперативные резервы российских войск из Курского направления и не дать возможности для прорыва в Сумскую область", — подытожил Снегирев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у РФ нет сил, чтобы наступать.



