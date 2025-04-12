РФ имеет план войны в Украине, впрочем его тщательно скрывает

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Ткачик Олеся
Россияне активизировали боевые действия в Сумской области, в частности в районах Басовки и Юнаковки, пытаясь прорвать украинскую оборону и взять под контроль логистические пути ВСУ, сообщил военный аналитик Дмитрий Снегирев.
Война в Украине
По его словам, речь идет о попытке вмешаться в процесс ротации подразделений Вооруженных сил, задействованных в проведении операций, а также установить контроль над украинской логистикой. Именно поэтому сейчас идут бои в окрестностях Басовки и Юнаковки — россияне пытаются прорываться.
Еще один элемент враждебной тактики, по словам Снегирева, это так называемая стратегия "тысячи порезов".
В то же время, по его словам, главная цель России — не только военная, но, прежде всего, политическая. По его убеждению, Москва стремится оказать военно-политическое давление как на Соединенные Штаты, так и на украинское руководство, искусственно расширяя географию боевых действий за счет Сумской области.
Впрочем, подчеркивает эксперт, несмотря на враждебные планы, ситуация в Сумской области остается под контролем Сил обороны Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у РФ нет сил, чтобы наступать.
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