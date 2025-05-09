logo

BTC/USD

102998.15

ETH/USD

2324.96

LTC/USD

99.05

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ игнорирует собственное "перемирие": где атакует враг
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ игнорирует собственное "перемирие": где атакует враг

Россияне штурмуют в Харьковской области

сегодня, 19:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

На Харьковском направлении российские захватчики во время объявленного ими "перемирия" продолжают совершать штурмы в районе города Волчанск, сообщил спикер ОТУ "Харьков" Павел Шамшин.

РФ игнорирует собственное "перемирие": где атакует враг

РФ нарушает перемирие. Фото из открытых источников

"На Харьковском направлении объявленное Путиным перемирие совсем не ощущается. Фактически за последнюю неделю мы видим существенную активизацию действий оккупантов. Бывали дни, что штурмовые действия враг совершал ориентировочно 11 раз, атаковал наши позиции. Относительно точек напряжения — это по-прежнему район жизни, по-прежнему район Волчанска. враг продолжает там штурмовые действия", — сказал Павел Шамшин.

Он подчеркнул, что враг обстреливает Волчанск из артиллерии разных калибров, реактивных систем залпового огня, минометов. По словам спикера, вражеская армия атаковала неподалеку от населенных пунктов Строевка и Тополя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что место США как посредника в российско-украинской войне могут занять Турция или Китай, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Польша желает США успеха в посреднических усилиях между Россией и Украиной. Но если этот путь окажется неудачным, есть и другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы коммуникации. А потом, прежде всего, есть Китайская Народная Республика, которая как никто другой имеет средства заставить Путина сесть за стол переговоров", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России не стоит рассчитывать на украинские территории, которые не захватила ее армия. "Россия не может ожидать, что ей просто отдадут территории, которые она даже еще не захватила. А именно это было одним из условий в их первоначальном плане мира", — рассказал Джей Ди Вэнс.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3991221-na-harkivsini-peremira-ne-vidcuvaetsa-vorog-prodovzue-sturmi-v-rajoni-vovcanska-vijskovi.html
Теги:

Новости

Все новости