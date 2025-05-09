РФ игнорирует собственное "перемирие": где атакует враг

На Харьковском направлении российские захватчики во время объявленного ими "перемирия" продолжают совершать штурмы в районе города Волчанск, сообщил спикер ОТУ "Харьков" Павел Шамшин.

РФ нарушает перемирие. Фото из открытых источников

"На Харьковском направлении объявленное Путиным перемирие совсем не ощущается. Фактически за последнюю неделю мы видим существенную активизацию действий оккупантов. Бывали дни, что штурмовые действия враг совершал ориентировочно 11 раз, атаковал наши позиции. Относительно точек напряжения — это по-прежнему район жизни, по-прежнему район Волчанска. враг продолжает там штурмовые действия", — сказал Павел Шамшин.

Он подчеркнул, что враг обстреливает Волчанск из артиллерии разных калибров, реактивных систем залпового огня, минометов. По словам спикера, вражеская армия атаковала неподалеку от населенных пунктов Строевка и Тополя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что место США как посредника в российско-украинской войне могут занять Турция или Китай, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Польша желает США успеха в посреднических усилиях между Россией и Украиной. Но если этот путь окажется неудачным, есть и другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы коммуникации. А потом, прежде всего, есть Китайская Народная Республика, которая как никто другой имеет средства заставить Путина сесть за стол переговоров", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России не стоит рассчитывать на украинские территории, которые не захватила ее армия. "Россия не может ожидать, что ей просто отдадут территории, которые она даже еще не захватила. А именно это было одним из условий в их первоначальном плане мира", — рассказал Джей Ди Вэнс.