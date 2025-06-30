В Российской Федерации не хватает ресурсов для создания полноценной буферной зоны вдоль всей границы с Украиной. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

Наступление РФ в Сумской области (фото из открытых источников)

Он подчеркнул, что подлинной целью Кремля остается попытка полномасштабной оккупации украинских территорий. В качестве примера Демченко отметил, что только протяженность государственной границы в пределах Сумской области составляет около 550 километров.

По его словам, на отдельных отрезках этого направления русские войска пытаются прорваться небольшими группами пехоты, однако эти попытки остаются безрезультатными. Наибольшие потери враг несет в районах Хотинской и Юнаковской общин, где действует без надлежащего обеспечения бронетехникой.

Представитель ГНСУ добавил, что в зонах, за которые отвечают украинские пограничники во взаимодействии с подразделениями Вооруженных сил Украины, уже ликвидированы десятки российских военнослужащих, еще столько же получили ранения.

"Именно благодаря мужеству и стойкости наших защитников интенсивность вражеских атак заметно снизилась", — подытожил Демченко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военный рассказал, провалилось ли летнее наступление россиян . Российские войска продолжают постепенно продвигаться на фронте, однако о стремительном прорыве или массовом разрушении обороны говорить не стоит. Такое мнение высказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов в сообщении на своей странице Facebook, прокомментировав актуальную ситуацию на ключевых направлениях боевых действий.

"Кто-то пишет, что "фронт посыпался" и противник наступает "стремительным домкратом", а другие издания (например, Telegraph) уже говорят о провале летнего российского наступления. Правда, как часто бывает, немного отличается от ярких заголовков", – отметил Сазонов.

Он подчеркнул, что ни один из участков фронта не демонстрирует сверхбыстрого продвижения врага. В частности, на Новопавловском направлении, несмотря на активные действия россиян, им удалось продвинуться всего на 94 квадратных километра за последние полтора месяца.

