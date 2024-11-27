РФ и Беларусь такого не ожидали: что научились делать ВСУ

Украинские силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно подменяют координаты вражеских дронов Shahed, направляя их обратно в сторону России и Белоруссии, сообщает Le Monde.

Шахеды

Как отмечается в материале, Россия пытается истощить украинскую систему противовоздушной обороны, используя более дешевые дроны вместо ракет. В то же время, часть этих беспилотников украинским военным удается отвлечь в обратном направлении.

26 ноября Россия совершила одну из самых массированных атак по Украине с помощью 188 дронов Shahed и четырех баллистических ракет "Искандер-М".

По данным Воздушных сил ВСУ, было уничтожено: 76 дронов с помощью кинетических средств, таких как истребители, вертолеты, мобильные зенитные батареи и ракеты "земля — воздух"; 95 беспилотников вывели из строя системы РЭБ и технологии подделки спутниковых координат.

Только 17 дронов достигли своих целей, что свидетельствует об эффективности украинской ПВО, перехватывающей около 90% угроз.

В то же время четыре баллистических ракеты "Искандер-М" остались неперехваченными из-за высокой скорости и значительной высоты полета, что создает значительные вызовы для украинских систем ПВО.

По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", 24 ноября на территорию Беларуси из Украины попали по меньшей мере 38 российских дронов-камикадзе типа Shahed. Это рекордное количество за все время наблюдений.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 26 ноября 2024 года кафиры атаковали Украину четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 188 вражеских БпЛА. Силы обороны смогли уничтожить или не допустить попадания в цель 90% всего летевшего в Украину. Это хороший показатель, но неоспорим факт, что россияне накопили достаточное количество средств, чтобы попытаться сломать нашу противовоздушную систему обороны и добраться до предприятий тепло- и энергогенерации.



