Российские захватчики рассматривают возможность налаживания производства иранских дронов "Шахед" на базе захваченных предприятий на временно оккупированных территориях востока Украины.

Враг планирует запуск нового производства «Шахедов». Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, производство дронов-камикадзе планируют вести под землей и привлечь к сбору студентов профессиональных училищ. По замыслу оккупантов, производство на временно оккупированных территориях должно сократить сроки поставки дронов на пусковые полигоны.

В то же время, по данным Центра сопротивления, хранить дроны планируется в городских застройках, используя местное население как живой щит.

Отмечается, что оккупационные администрации ищут места для сбора и размещения производств дронов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что война в Украине – ключевая причина существования НАТО. Этот фактор Украина должна максимально использовать в свою пользу, заявил политический эксперт Иван Усс. "На Западе бы удивились, если бы 23 февраля 2022 года кто-то заявил, что в ближайшее время Финляндия и Швеция присоединятся к Альянсу. В настоящее время уже никого не удивляет, что Финляндия и Швеция в Альянсе, несмотря на многолетнюю нейтральность Швеции и вынужденную нейтральность Финляндии находилась между НАТО и СССР, а затем РФ", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия преуспела на левом фланге Сил обороны Украины в Курской области, сообщает аналитический проект DeepState. "Крайне ужасный день сегодня в районе Новоивановки: вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам. Враг за последнее время стащил немало техники и живой силы", – говорится в сообщении DeepState. Аналитики отмечают, что противник пытается закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Путь.