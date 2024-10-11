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РФ хочет запустить производство "Шахедов" в Донецкой области

Таким образом россияне хотят сократить логистику доставки дронов

11 октября 2024, 20:54
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Марьян Ощановский

Российские захватчики рассматривают возможность налаживания производства иранских дронов "Шахед" на базе захваченных предприятий на временно оккупированных территориях востока Украины.

РФ хочет запустить производство "Шахедов" в Донецкой области

Враг планирует запуск нового производства «Шахедов». Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, производство дронов-камикадзе планируют вести под землей и привлечь к сбору студентов профессиональных училищ. По замыслу оккупантов, производство на временно оккупированных территориях должно сократить сроки поставки дронов на пусковые полигоны.

В то же время, по данным Центра сопротивления, хранить дроны планируется в городских застройках, используя местное население как живой щит.

Отмечается, что оккупационные администрации ищут места для сбора и размещения производств дронов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что война в Украине – ключевая причина существования НАТО. Этот фактор Украина должна максимально использовать в свою пользу, заявил политический эксперт Иван Усс. "На Западе бы удивились, если бы 23 февраля 2022 года кто-то заявил, что в ближайшее время Финляндия и Швеция присоединятся к Альянсу. В настоящее время уже никого не удивляет, что Финляндия и Швеция в Альянсе, несмотря на многолетнюю нейтральность Швеции и вынужденную нейтральность Финляндии находилась между НАТО и СССР, а затем РФ", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия преуспела на левом фланге Сил обороны Украины в Курской области, сообщает аналитический проект DeepState. "Крайне ужасный день сегодня в районе Новоивановки: вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам. Враг за последнее время стащил немало техники и живой силы", – говорится в сообщении DeepState. Аналитики отмечают, что противник пытается закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Путь.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-planuyut-nalagodyty-vyrobnytstvo-shahediv-na-tot/
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