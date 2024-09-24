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РФ хочет уничтожить пять областных центров: Безуглая шокировала новым заявлением

Россияне хотят создать плацдармы вблизи пяти областных центров

24 сентября 2024, 23:57 comments3242
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Марьян Ощановский

Этой осенью российские захватчики планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их, заявила народный депутат Марьяна Безуглая.

РФ хочет уничтожить пять областных центров: Безуглая шокировала новым заявлением

Враг планирует обстрелы крупных городов. Фото из открытых источников

По словам депутата, речь идет о Запорожье и Днепре, к которым россияне постепенно приближаются, Харькове и Херсоне, которые уже длительное время подвергаются постоянным атакам, а также о Суммах, ставших плацдармом для украинских активных действий на Курщине.

"Вы видите, насколько сложна ситуация в США, а также неадекватность военного руководства, которое занято "курськой песочницей" и забирает туда бригады. Прошу военных при таких обстоятельствах уделить внимание максимальной горизонтальной координации, максимальному сопротивлению агрессору, а гражданским – реалистическому восприятию ситуации, неравнодушию и поддержке боевых подразделений. Мы не можем отдать ни нашу землю, ни наш разум. Независимо от того, что происходит на самых высоких уровнях, украинцы уже не раз доказали, что сильнее любых обстоятельств", — добавила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на складах в Торопке Тверской области Украина уничтожила трехмесячный запас боеприпасов для российской армии. Как пишет The New York Times, глава Центра военной разведки Эстонии полковник Антс Кивиселг считает, что в результате украинской атаки в Торопце могло быть уничтожено 30 000 тонн снарядов или примерно 750 000 единиц снарядов. "Это запас боеприпасов на два-три месяца. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах. Мы увидим влияние этих потерь на фронте в ближайшие недели", — заявил Антс Кивиселг.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что представители России не приедут на второй саммит мира, который инициирует президент Украины Владимир Зеленский, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. "Представители России ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" участия не принимали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет", — сказала она.



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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02nZmaW1Zf3bTsN2WeiW5Q8JFJi6Z2EHYyDmRMQ81dGw8o6tsWqKw7TAEqovmPR5nzl
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