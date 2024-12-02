РФ хочет сорвать переговоры руками Украины: что задумал Путин

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет переговоров, но понимает, что ему придется участвовать в них, считает политолог Вадим Денисенко. По его мнению, необходимость Путина принять участие в переговорах — это почти свершившийся факт, который является базовым для понимания многих других процессов.
Зеленский и Путин
При этом эксперт указывает на то, что Путин исчерпал все ресурсы для поднятия ставок (орешник, даже запущенный в Киев, не меняет никакого значения). Единственная опция, которая у него остается – попытаться выключить Украину энергетически, но пока ему это не удается.
Исходя из вышесказанного, добавляет политолог, следует обратить внимание на то, что его тактика затягивания времени в ближайшее время может превратиться в другую: выставление таких условий, которые будут заставлять Украину отказаться от переговоров, или точнее первой этерации переговоров, где инициатива полностью находится в руках Вашингтон.
При этом Денисенко обратил внимание на то, что в последнее время россияне снова активно начали говорить нелегитимность власти в Киеве и террористичность Киева. Кроме того, добавляет политолог, не следует забывать о Стамбульских договоренностях и требованиях по ограничению ракетного оружия и ПВО.
Впрочем, он подчеркнул, что базовый сценарий для россиян – сорвать первый этап переговоров руками Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украине готовят чеченский сценарий завершения войны.
Новости