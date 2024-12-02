РФ хочет сорвать переговоры руками Украины: что задумал Путин

Кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет переговоров, но понимает, что ему придется участвовать в них, считает политолог Вадим Денисенко. По его мнению, необходимость Путина принять участие в переговорах — это почти свершившийся факт, который является базовым для понимания многих других процессов.

Зеленский и Путин

При этом эксперт указывает на то, что Путин исчерпал все ресурсы для поднятия ставок (орешник, даже запущенный в Киев, не меняет никакого значения). Единственная опция, которая у него остается – попытаться выключить Украину энергетически, но пока ему это не удается.

"Главная дилемма Путина – психологическая. Он не достиг и не сможет добиться главной идеи войны – возвращения России статуса геополитического полюса мира и неограниченных полицейских функций на постсоветском пространстве. С другой стороны, продолжение войны означает еще большее погружение в технологическую зависимость от Китая. Но остановка войны означает, что он проиграл. Он – не Россия, а персонально он", – говорит Денисенко.

Исходя из вышесказанного, добавляет политолог, следует обратить внимание на то, что его тактика затягивания времени в ближайшее время может превратиться в другую: выставление таких условий, которые будут заставлять Украину отказаться от переговоров, или точнее первой этерации переговоров, где инициатива полностью находится в руках Вашингтон.

При этом Денисенко обратил внимание на то, что в последнее время россияне снова активно начали говорить нелегитимность власти в Киеве и террористичность Киева. Кроме того, добавляет политолог, не следует забывать о Стамбульских договоренностях и требованиях по ограничению ракетного оружия и ПВО.

"Мы можем допустить, что россияне уже сейчас думают над предстоящими выборами в Украине, где они хоть и не имеют возможности влиять (ваттный электорат составляет максимум 15%), думают, как переформатировать под себя политическое поле. В том числе и предъявляя заведомо унизительные требования по недопущению тех или иных игроков к выборам. И здесь они ставят две цели: сделать так, чтобы переговоры сорвала Украина, а если это не удастся, косвенно повлиять на результат выборов", — отметил Денисенко.

Впрочем, он подчеркнул, что базовый сценарий для россиян – сорвать первый этап переговоров руками Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украине готовят чеченский сценарий завершения войны.



