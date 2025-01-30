РФ хочет полностью оккупировать Донбасс: председатель Совета резервистов рассказал, что задумал враг

Российские войска активно сосредоточивают свои силы и пытаются наступать с нескольких направлений, стремясь полностью оккупировать Донбасс путем соединения своих военных группировок в районе Покровска, Краматорска, Славянска, Константиновки и Дружковки. Об этом заявил Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, в эфире телеканала "Общественное".

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

Отвечая на вопрос о целях российских сил на Покровском и Лиманском направлениях, Тимочко отметил, что эти задачи четко определены. Он вспомнил недавние слова российского диктатора Владимира Путина, который, по словам Тимочко, намекнул, что в случае успешной оккупации Донецкой области Россия сочтет это основной целью своей агрессии.

Глава Совета резервистов также прокомментировал манипуляции Кремля, когда Путин утверждал, что войны можно было бы не допустить, если бы Украине отдали Донецкую и Луганскую области. Тимочко подчеркнул, что российский лидер действительно стремился захватить всю Украину, а не только эти отдельные области. В то же время для внутренней аудитории России он формулирует более ограниченные цели, которые выглядят достижимыми.

Атаки на Покровском и Лиманском направлениях, по словам Тимочко, свидетельствуют о планах Путина по полному захвату Донбасса. Российские войска пытаются соединить свои наступательные группировки, наступая с юго-востока и северо-востока. Это позволит им создать замкнутый фронт в Покровском, Краматорском, Славянском, Константиновке и Дружковке.

Тимочко объяснил, что для достижения своих целей россияне сосредотачивают все имеющиеся ресурсы, адаптируя тактику наступления с использованием пехоты, артиллерии и авиации, если это возможно. По его словам, это направление является одним из самых горячих на фронте.



Как уже писали "Комментарии", не стоит впадать в панику из-за ситуации на лиманском направлении, считает военный Кирилл Сазонов. По его словам, не первый раз противник продвигается на этом направлении и заканчивается это всегда одинаково – наши выбивают их обратно. Иногда даже захватывают позиции окупантов, отметил военный.