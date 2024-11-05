РФ хочет «красиво» выйти из войны пока не поздно: с какими проблемы столкнулся Кремль

Кремль оказался в сложной ситуации и даже диктатор Владимир Путин это осознает. В стране обостряются разные внутренние проблемы, из-за чего ситуация может резко обостриться, отметил в эфире 24 канала публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов. Более того, он считает, что Кремль якобы стремится найти способ "красиво" завершить войну.

Зеленский и Путин

По словам Мурзагулова, ситуация в России далека от идеальной. Страну раздирают конфликты как среди населения, так и среди политических элит. Это, по его словам, проявляется в растущем напряжении между россиянами и представителями других национальностей. Эксперт убежден, что Россия "может взорваться в любой момент". Кроме того, он добавил, что противостояние между славянским населением и неславянами приобретает критические формы.

Мурзагулов подчеркнул, что проблема раскола между этническими группами в России давно существует, но сейчас она приобрела особую остроту. Например, глава Чечни Рамзан Кадыров, удерживающий значительное влияние на бизнес в Москве и других крупных городах, еще больше усиливает напряжение, продвигая идеи русского мира.

Кроме того, Кремль сталкивается с трудностями в мобилизации, ведь российская армия пополняется преимущественно маргиналами, воюющими только за деньги и не имеющими достаточной подготовки. По сути, даже русские элиты признают эту проблему, и теперь к войне уже привлекают и северокорейских военных.

Публицист также отметил, что Россия стремится однажды объявить "великую победу" – даже если для этого придется оставить все захваченные территории. Экономическая ситуация в стране ухудшается, уже есть дефицит продуктов в магазинах, и столь длительная война для экономики России непосильна.

"У них нет желания воевать еще 20 лет. Они просто не знают, как это все "хорошо" закончить", — подчеркнул Мурзагулов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин заявил о готовности начать переговоры с Украиной.



