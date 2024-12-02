РФ хочет физически уничтожить украинское руководство: названы причины

Российский оппозиционер Марк Фейгин прокомментировал возможность ракетного удара страны-агрессора по центру столицы Украины. В разговоре с 24 каналом он отметил, что такими объектами атаки могут быть не правительственные здания, банки или предприятия, а представители высшего украинского руководства, которых стремится уничтожить диктатор Владимир Путин.

Владимир Зеленский

Как подчеркнул Фейгин, за время войны Россия уже нанесла удары по ключевым предприятиям, использовала ракеты средней дальности и постепенно разрушает критическую инфраструктуру Украины.

При этом российский оппозиционер напомнил, что с самого начала агрессии Кремль декларировал две основные цели: критическую инфраструктуру и "центры принятия решений". За этой формулировкой стоит стремление уничтожить политическое руководство Украины.

"Политическая верхушка не соглашается на капитуляцию, продолжает сопротивление. В этой ситуации Путину нужно поднимать ставки. А как это сделать, если удары по энергетике уже были? По атомной станции еще не пора, а по центрам принятия решений ему очень хотелось бы", – не исключает российский оппозиционер.

Несмотря на это, он считает, что такие действия маловероятны из-за усиленной охраны Президента Украины и других ключевых лиц. Успех подобных атак выглядит сомнительным, однако Кремль продолжает применять тактику устрашения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские СМИ начали распространять информацию о том, что Кремль готовит чиновников к тому, что "специальная военная операция" в Украине будет скоро закончена. В частности, чиновники рассказывают, что якобы война будет заморожена по линии фронта. До этого РФ планирует освободить свою Курскую область и захватить весь украинский Донбасс. Впрочем, глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак призывает не верить ни одному слову россиян.





