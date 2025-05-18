РФ готовится ударить межконтинентальной баллистической ракетой: в ГУР сделали предупреждение

Страна-агрессор планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ночь на 19 мая. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.

Баллистическая ракета "Ярс". Фото: из открытых источников

Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса предписано осуществить расчет 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска – район вблизи населенного пункта свободный свердловской области России.

Дальность полета указанной трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров.

Украинская разведка отмечает, что данный пуск россияне хотят произвести с целью демонстративного давления и устрашения Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО.

Читайте на портале "Комментарии" — в России пропагандисты вновь начали свои "пугалки" о баллистической ракете средней дальности "Орешник", которой кафиры якобы хотят нанести новый удар. Но украинская разведка всегда предупреждает об этом. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Вы же видели, что от ГУР МО (Главного управления разведки Минобороны, – ред.) не было ни одной (информации – ред.). Успокойтесь, когда что-то происходит, вы всегда, к сожалению, от нас видите предупреждение", — ответил он журналистам о предполагаемом запуске.

Также издание "Комментарии" сообщало — в России заявили о том, что якобы выбирают цели для удара ракетой "Орешник" по Киеву. Впрочем, как говорит политический эксперт Александр Кочетков, у "Орешника" раздельные боевые части, поэтому по каким-то конкретным целям он быть не может в принципе. Разве что, добавляет эксперт, по районам большого города, например Киеву.



