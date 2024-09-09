РФ готовится обстреливать Украину иранскими ракетами: у Байдена отреагировали

Администрация президента США "встревожена" новостями в СМИ о том, что Иран передал или собирается передать России баллистические ракеты для последующих ударов по Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Совета нацбезопасности США Шон Саветт, пишет "Голос Америки".

Иранские ракеты. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, в Белом доме отметили, что США "обеспокоены сообщениями" о возможной поставке Ираном России баллистических ракет.

"Любая передача иранских баллистических ракет России будет означать значительную эскалацию поддержки Ираном войны против Украины", — сказал Саветт.

При этом чиновник не стал детализировать, знают ли США о такой передаче.

Саветт отметил, что США и партнеры по G-7 и НАТО "четко заявили... что готовы организовать значительные последствия" в случае передачи Ираном ракет РФ.

Аналитики в комментариях изданию выразили мнение, что Запад столкнулся с дилеммой, как действовать дальше, когда обнаружит передачу иранских ракет России.

Одним из важнейших, но в то же время проблематичных действий будет запрет самой передачи, сказал исследователь Международного института стратегических исследований США Фабиан Гинц.

"Нет надежного способа помешать таким видам передачи, кроме того, чтобы западные государства взяли под контроль Каспийское море или воздушное пространство над ним, или же воздушное пространство над РФ или Ираном и, соответственно, развязали тотальную войну, которой США не хотят", — озвучил радикальный сценарий Гинц.

Старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Бехнам Бен Талеблу сказал, что Запад может сорвать передачу ракет, попытавшись провести диверсию в ракетной программе Ирана или рассекретив разведывательные данные, которые обнаруживают такую передачу, и оперативно обнародовать их, чтобы попытаться сдержать Иран.

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