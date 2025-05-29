logo

BTC/USD

108751.72

ETH/USD

2716.40

LTC/USD

97.10

USD/UAH

41.72

EUR/UAH

47.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ готовится начать летнюю кампанию: названы основные цели захватчиков
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ готовится начать летнюю кампанию: названы основные цели захватчиков

Враг будет пытаться прорваться в Константиновку, чтобы открыть путь для дальнейшего наступления на Славянск, Краматорск и Дружковку

сегодня, 14:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Во время летней фазы наступления российские войска, вероятно, сосредоточат главные силы на реализации стратегической цели — полной оккупации Донецкой области. Как отметил в прямом эфире "Фабрики новостей" военный эксперт, полковник запаса Владислав Селезнев одним из главных направлений удара может стать Константиновка.

РФ готовится начать летнюю кампанию: названы основные цели захватчиков

Фото: из открытых источников

Селезнев подчеркнул, что после четырех лет широкомасштабной агрессии Кремлю все еще не удалось достичь заявленной цели – захват всего Донбасса. В ответ на это Россия активизирует попытки продвижения именно на восточном фронте.

В частности, в окрестностях Временного Яра оккупанты опрокинули подразделения ФСБ, специализирующиеся на боях в городских условиях. По словам эксперта, это может свидетельствовать о намерениях врага проломить украинскую оборону в этом районе.

На Лиманском направлении россияне ведут наступательные действия у реки Черный Жеребец и в районе Серебрянского лесничества, пытаясь создать ударный плацдарм для наступления на Славянск.

Также Селезнев обратил внимание на тревожные действия врага к юго-западу от Константиновки. Он отметил отсутствие четкой стратегии у врага, однако наблюдается формирование условий для возможного оперативного окружения Покровско-Мирноградской агломерации. Славянская, Краматорская и Дружковка.

По мнению эксперта, именно эти населённые пункты остаются приоритетной целью российских войск в рамках летней наступательной кампании.

"Комментарии" уже писали, что пока говорить о переносе основного ударного направления российских войск на север Украины преждевременно.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости