Летняя кампания РФ на старте: где будут самые ожесточенные бои

Во время летней фазы наступления российские войска, вероятно, сосредоточат главные силы на реализации стратегической цели — полной оккупации Донецкой области. Как отметил в прямом эфире "Фабрики новостей" военный эксперт, полковник запаса Владислав Селезнев одним из главных направлений удара может стать Константиновка.

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Селезнев подчеркнул, что после четырех лет широкомасштабной агрессии Кремлю все еще не удалось достичь заявленной цели – захват всего Донбасса. В ответ на это Россия активизирует попытки продвижения именно на восточном фронте.

В частности, в окрестностях Временного Яра оккупанты опрокинули подразделения ФСБ, специализирующиеся на боях в городских условиях. По словам эксперта, это может свидетельствовать о намерениях врага проломить украинскую оборону в этом районе.

На Лиманском направлении россияне ведут наступательные действия у реки Черный Жеребец и в районе Серебрянского лесничества, пытаясь создать ударный плацдарм для наступления на Славянск.

Также Селезнев обратил внимание на тревожные действия врага к юго-западу от Константиновки. Он отметил отсутствие четкой стратегии у врага, однако наблюдается формирование условий для возможного оперативного окружения Покровско-Мирноградской агломерации. Славянская, Краматорская и Дружковка.

По мнению эксперта, именно эти населённые пункты остаются приоритетной целью российских войск в рамках летней наступательной кампании.

"Комментарии" уже писали, что пока говорить о переносе основного ударного направления российских войск на север Украины преждевременно.