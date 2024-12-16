В 2025 году исполнится 80 лет со дня завершения Второй мировой войны – и Кремль уже разослал соответствующие распоряжения, как нужно провести мероприятия на оккупированных территориях Украины.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре национального сопротивления рассказали, что происходит на оккупированных территориях и как планируют "большой праздник" на 9 мая, рассказывает портал "Комментарии".

“На временно оккупированных территориях россияне готовятся к празднованию по случаю 80-летия победы во второй мировой войне. В связи с этим Кремль начал открывать "волонтерские" центры, в частности, первые открытые в Донецке. Задачей прибывших из РФ "волонтеров" является планирование пропагандистских мер до 9 мая”, — говорится в сообщении.

В Центре отметили, что в Кремле требуют, чтобы все меры были структурированы и несли общий нарратив об исключительно победе именно РФ в этой войне. При этом роль союзников должна быть унижена, роль Украины в этой войне дискредитирована, а союз Сталина и Гитлера в начале войны отрицается вообще.

"В частности, украинцев будут изображать как коллаборантов нацистов и проводить параллели между настоящим. Обеспечивать посещение мер должны оккупационные администрации в принудительном порядке”, — уточнили в Центре.

Отметим, что семьи, лишившиеся жилья на оккупированных территориях, рассказывал портал "Комментарии", попадают в Беларусь. Оккупанты вывозят украинцев вроде бы на оздоровление. В Центре национального сопротивления рассказали об очередных решениях оккупантов против украинцев.

По данным Центра, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает содействовать Кремлю в оккупации Украины.



