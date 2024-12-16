РФ готовится к "большой победе": какие указания дали в Кремле

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Кречмаровская Наталия
В 2025 году исполнится 80 лет со дня завершения Второй мировой войны – и Кремль уже разослал соответствующие распоряжения, как нужно провести мероприятия на оккупированных территориях Украины.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре национального сопротивления рассказали, что происходит на оккупированных территориях и как планируют "большой праздник" на 9 мая, рассказывает портал "Комментарии".
В Центре отметили, что в Кремле требуют, чтобы все меры были структурированы и несли общий нарратив об исключительно победе именно РФ в этой войне. При этом роль союзников должна быть унижена, роль Украины в этой войне дискредитирована, а союз Сталина и Гитлера в начале войны отрицается вообще.
Отметим, что семьи, лишившиеся жилья на оккупированных территориях, рассказывал портал "Комментарии", попадают в Беларусь. Оккупанты вывозят украинцев вроде бы на оздоровление. В Центре национального сопротивления рассказали об очередных решениях оккупантов против украинцев.
По данным Центра, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает содействовать Кремлю в оккупации Украины.
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