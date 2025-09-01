РФ готовится к более масштабным действиям: военный ВСУ предупреждает о наступлении окупантов

Российские войска активно атакуют украинские позиции на Добропольском направлении вблизи Малиновки. По словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", эти действия являются своеобразным "прогревом" перед возможным более масштабным наступлением.

Ситуация на фронте (фото из открытых источников)

Он подчеркнул, что оккупанты пытаются вернуть утраченные рубежи на выступлении и подтянули основные силы.

"Бесследно такой прорыв для нас все же не прошёл, победные рассказы об окружении противника можно завершать… Когда есть недостаток пехоты, других ресурсов и средств, то основная задача фактически состоит в удержании отдельных позиций, из которых сейчас состоит ЛБЗ. И противник это хорошо понимает, ведь ВОП и РОП (взводные и ротные опорные пункты – ред.) остались в прошлом", — отметил "Алекс".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Торецком направлении российские войска совершили очередную атаку , пытаясь закрепиться в районе села Катериновка. Однако попытка оказалась безуспешной — штурмовая группа была уничтожена благодаря слаженным действиям бойцов 5-го батальона 12-й бригады НГУ "Азов".

По данным подразделения, россияне выдвинули колонну из пяти боевых машин пехоты, на борту каждой из которых находилось по восемь военных. План врага заключался в том, чтобы ворваться на окраину Катериновки и закрепиться там. Впрочем, движение техники было вовремя подмечено. Еще по дороге в село одна из БМП взорвалась на мини, а вторая была поражена украинским FPV-дроном. Обе машины пытались уйти, но были окончательно уничтожены вместе с десантом.





Трем другим БМП удалось добраться до окраин села и высадить пехоту. Однако украинские защитники применили комплекс мер: по технике и живой силе противника начали одновременно работать FPV-дроны, дроны-камикадзе со сбросами и артиллерия. В результате все три боевые машины.