РФ готовится к более масштабным действиям: военный ВСУ предупреждает о наступлении окупантов

Лиля Воробьева
Российские войска активно атакуют украинские позиции на Добропольском направлении вблизи Малиновки. По словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", эти действия являются своеобразным "прогревом" перед возможным более масштабным наступлением.
Ситуация на фронте (фото из открытых источников)
Он подчеркнул, что оккупанты пытаются вернуть утраченные рубежи на выступлении и подтянули основные силы.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Торецком направлении российские войска совершили очередную атаку , пытаясь закрепиться в районе села Катериновка. Однако попытка оказалась безуспешной — штурмовая группа была уничтожена благодаря слаженным действиям бойцов 5-го батальона 12-й бригады НГУ "Азов".
По данным подразделения, россияне выдвинули колонну из пяти боевых машин пехоты, на борту каждой из которых находилось по восемь военных. План врага заключался в том, чтобы ворваться на окраину Катериновки и закрепиться там. Впрочем, движение техники было вовремя подмечено. Еще по дороге в село одна из БМП взорвалась на мини, а вторая была поражена украинским FPV-дроном. Обе машины пытались уйти, но были окончательно уничтожены вместе с десантом.