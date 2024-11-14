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РФ готовится использовать иранские баллистические ракеты: куда хочет ими ударить

Иранские ракеты относительно дешевые и помогут РФ усилить давление на Украину

сегодня, 15:45
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Ткачик Олеся

Российские войска планируют применить иранские баллистические ракеты ближнего действия Fath-360 и Ababil, ориентируя их на цели вблизи линии фронта, сообщает Business Insider.

РФ готовится использовать иранские баллистические ракеты: куда хочет ими ударить

Ракетный удар

Издание отмечает, что дешевые иранские ракеты предоставляют России новые возможности для ведения боевых действий, усиливая опасность для украинской передовой. По словам Тимоти Райта, эксперта по ракетным технологиям Международного института стратегических исследований, Россия, вероятно, будет использовать эти ракеты для поражения тактических целей на коротких расстояниях.

По мнению Фабиана Хоффмана, научного сотрудника Ядерного проекта Осло, иранские ракеты усилят давление на украинские цели у фронта. целях, которые находятся в глубине территорий Украины.

Хотя иранские ракеты могут не обеспечить Россию принципиально новыми возможностями, они придадут гибкости и существенно увеличат доступное оружие, подытожил Хинц.

"Хотя эти иранские ракеты, возможно, и не принесут новые возможности в военные усилия России, они предложат большую гибкость и, что самое главное, дополнительное количество", – отметил Хинц.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по данным британской разведки, Иран поставил России баллистические ракеты ближнего действия Fath-360. представлена в 2020 году иранская Fath-360 (также известная как BM-120) может доставлять 150-килограммовую боеголовку на расстояние 120 км с заявленной точностью менее 30 метров. Она может быть развернута на различных дорожно-мобильных пусковых установках, включая ту, которая способна запускать до шести ракет.




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Источник: https://www.businessinsider.com/russias-iranian-missiles-could-make-ukraines-front-more-dangerous-2024-11
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