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РФ готовит почти 20 бомбардировщиков: сколько самолетов снарядили ракетами

Сколько самолетов оккупанты снарядили ракетами

сегодня, 14:34
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Кречмаровская Наталия

Россия 1 февраля произвела массированный обстрел территории Украины с применением самолетов стратегической авиации. На авиабазах у границ с Украиной враг держит 18 самолетов.

РФ готовит почти 20 бомбардировщиков: сколько самолетов снарядили ракетами

Ту-95. Фото из открытых источников

На мониторинговой платформе Tracking рассказали, что происходит на авиабазах стратегической авиации.

Так, на авиабазе "Белая", Иркутская области по состоянию на 8 февраля находились 7х Ту-160.

Без изменений с 6 февраля или 1 февраля.

"Никакой Ту-160 не совершал перелет на Энгельс-2, а тем более на авиабазу Оленья. Вечером 8 февраля с 20:00 2х борта Ту-160 провели тренировку в пределах Саратовской области”, — говорится в сообщении.

По Ту-95МС сообщили, что с момента последнего апдейта на АБ "Энгельс-2" прилетали 3х Ту-95МС для зарядки Х-101.

Отмечается, что 19:34 был отмечен взлет 1-го борта Ту-95МС с "Энгельс-2", который осуществляет передислокацию на авиабазу "Оленья".

“Таким образом, по состоянию на 9 февраля известно о минимуме 6-х бортов Ту-95МС, которые оснащены Х-101 и находятся на “Оленье”, — отметили в Tracking.

Отмечается, что общее количество Ту-95МС и Ту-160 возле Украины по состоянию на 08.02 составило 18 единиц:

  • "Оленья" — 9х Ту-95МС.

  • "Энгельс-2" — 3х Ту-95МС 2х Ту-160 (без существенных изменений)

  • "Дягилево" — 4х Ту-95МС.

Напомним, что вечером в пятницу 31 января, как писал портал "Комментарии", вражеские войска ударили по Одессе. Три ракеты были направлены на исторический центр города. В результате обстрела были разрушения, также известно о пострадавших.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел и рассказал, кто попал в эпицентр вражеского удара. По его словам, российские войска ударили предварительно баллистическими ракетами.




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Источник: https://t.me/the_first_online/15306
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