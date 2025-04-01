РФ готовит новую массированную атаку на Украину: что известно об опасности

В ночь на 1 апреля Россия впервые за длительное время не атаковала Украину дронами типа "Шахед". Почему оккупанты сделали паузу, объяснил эксработник СБУ Иван Ступак в комментарии для 24 канала.

Атака РФ на Украину (фото из открытых источников)

По его мнению, такой перерыв не означает, что Кремль следует каким-то договоренностям о прекращении огня в небе. Никаких официальных соглашений с подписями и печатями Россия не заключала.

Скорее всего, враг просто накапливает ударные беспилотники, чтобы восстановить массированные атаки и вызвать максимальную нагрузку на украинскую систему ПВО. В настоящее время армия РФ выпускает около 130 дронов за ночь, но если Москва перейдет к более масштабным обстрелам, это станет серьезным вызовом для Украины.

"Допускаю, что Россия накапливает БпЛА для более массированного удара по Украине. Например, когда ночью летит одновременно 500 дронов", — отметил Ступак.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США ответили, какова вероятность, что в ближайшие три недели наступит прекращение огня. Есть очень небольшая вероятность того, что Вашингтон, Киев и Москва смогут согласовать условия полного прекращения огня в ближайшие три недели.

В ISW отмечают, президент США Дональд Трамп заявил о "психологическом дедлайне" для Путина, когда Россия должна согласиться на соглашение о прекращении огня. Трамп, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок для правителя России Владимира Путина, чтобы согласиться на прекращение огня, заявил, что "это психологический дедлайн". Президент США добавил, что он будет не в восторге, если выяснится, что путинский режим просто обманывает США.

Аналитики напоминают, что 25 марта Москва заявила, что не будет выполнять согласованное прекращение огня в Черном море до тех пор, пока Вашингтон не снимет санкции с российского государственного сельскохозяйственного банка "Россельхозбанк" и других финансовых организаций, привлеченных к международной торговле продуктами питания и удобрениями.

