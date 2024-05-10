Российские захватчики готовят нападение на Харьковскую область, считает командир 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Павел Федосенко.

Россия может напасть на Харьковскую область. Фото из открытых источников

В интервью The Economist Павел Федосенко рассказал, что Россия готовит нападение на Харьковскую область в середине мая.

По словам комбрига, сейчас у границы вблизи Харьковщины враг сосредоточил группировку в 50 тысяч военнослужащих.

"Один из сценариев – изоляция Харькова путем перерезания главной дороги на Киев. Другой вариант — переместиться примерно на 10 км ближе, поставив восточную окраину города в зону действия артиллерии и создав буферную зону для защиты Белгорода, российского города, который несет удары украинских беспилотников", – сказал Павел Федосенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отвод американских танков Abrams от линии боевого столкновения связан не столько с необходимостью защиты от дронов, сколько из-за непонимания украинских командиров или западных партнеров, как лучше применять эти довольно неплохие танки, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. Первопричиной такого применения техники катастрофический дефицит украинской армии во всем, частично устаревшая американская техника для условий современного боя и убит украинский ВПК.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что богатые россияне боятся конфискации активов на Западе, а потому все чаще выводят свои деньги в Россию. Богачи из РФ привыкали к мнению, что российским гражданам больше не рады на Западе и рассматривают разные варианты возвращения домой своих активов. Большинство попавших под санкции миллиардеров предпочитают перевести активы домой. Они предполагают, что их семьям придется строить новую жизнь в России.