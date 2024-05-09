РФ готовит многовекторное наступление: как это изменит ситуацию на фронте

Российская армия во время своей новой наступательной кампании будет атаковать не в одном, а в нескольких направлениях. Главный удар захватчик направит на Времен Яр или Авдеевский плацдарм. Об этом "Главреду" сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Новое наступление РФ (фото из открытых источников)

"Не думаю, что россияне и в дальнейшем будут двигаться по трассе 05-11 в направлении Покровска, потому что это нелогично с точки зрения тактики. А вот продвижение на север имеет хотя бы какую-то минимальную логику. Поэтому, вероятнее всего, из Авдеевского плацдарма они будут двигаться по трассе Н20 в направлении именно Краматорска и Временного Яра и постараются охватить Торецк", — сказал эксперт.

По утверждению Коваленко, захватчик будет давить по всей линии боевого столкновения, чтобы предотвратить передислокацию украинских войск и не допустить усиления подразделений неподалеку от Временного Яра и в других "самых экстремальных" направлениях.

"Не будет давления только в направлении левобережной Херсонщины, потому что там у противника нет такой возможности. Еще враг будет давить в Запорожской области и на Лимано-Купьянской оси, чтобы отвлекать и сковывать наши войска", — продолжил обозреватель.

Александр Коваленко добавляет, что РФ будет выдерживать напряжение в пограничной полосе, имитируя угрозы для Сум и Харькова.

"Впрочем, это будут преимущественно диверсионно-террористические действия именно на пограничные. Опасность ожидается только для пограничной полосы — населенных пунктов, которые находятся в 2-х 3 километра от границы с Российской Федерацией", — заключил эксперт.

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