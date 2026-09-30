РФ готовит крайне опасный боекомплект для Украины: эксперт предупредил о самом опасном месяце



















Россия продолжает накапливать ударные средства для массированных атак по Украине, причем особое внимание сейчас привлекает ракетное вооружение. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил , что информация о якобы накоплении Россией 13 тысяч реактивных "Гераней-2" не соответствует реальным производственным возможностям РФ.

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По его словам, российская армия действительно имеет накопительный эффект в отношении разных типов дронов, однако масштабы запасов значительно меньше. Коваленко объяснил, что производство реактивных беспилотников требует больше ресурсов и времени, чем изготовление поршневых дронов.

"Общее количество дронов, которые они могут производить каждый месяц, составляет примерно 5–6 тысяч. А по началу производства реактивных дронов они требуют больше времени, больше ресурса. У них несколько уменьшились объемы ежемесячного производства", — отметил обозреватель.

Основным предприятием по производству реактивных дронов он назвал "Алабугу" в Татарстане. По оценке Коваленко, ее мощности составляют около 3 тысяч таких аппаратов в месяц. В то же время, Россия продолжает использовать поршневые Shahed-136 и более новые модификации, комбинируя их с реактивными беспилотниками.

Они все это комбинируют. Они их используют, они продолжают использоваться достаточно интенсивно. В каком-то смысле даже в пропорции 50 на 50, 60 на 40 примерно так", — сказал Коваленко.

В то же время наибольшее беспокойство, по словам эксперта, вызывает не накопление дронов, а ситуация с российским ракетным арсеналом. Коваленко обратил внимание, что Москва в последнее время использует баллистические и аэробалистические ракеты гораздо менее интенсивно, чем позволяют ее производственные возможности.

Ракетное оружие они накапливают, и это заметно. Использование баллистики, использование гиперзвука, аэробалистики сведено сейчас к минимуму", — подчеркнул он.



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