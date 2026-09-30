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Росія готує найстрашнішй виток ескалації: озвучено страшнпй прогноз нових ударів Путіна

Експерт зазначив, що Москва може готувати ракетний боєкомплект для масштабнішого застосування в листопаді та грудні

30 вересня 2026, 11:55
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Клименко Елена








Росія продовжує накопичувати ударні засоби для масованих атак по Україні, причому особливу увагу зараз привертає ракетне озброєння. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що інформація про нібито накопичення Росією 13 тисяч реактивних "Гераней-2" не відповідає реальним виробничим можливостям РФ.

Росія готує найстрашнішй виток ескалації: озвучено страшнпй прогноз нових ударів Путіна

Фото: з відкритих джерел

За його словами, російська армія справді має накопичувальний ефект щодо різних типів дронів, однак масштаби запасів значно менші. Коваленко пояснив, що виробництво реактивних безпілотників потребує більше ресурсів і часу, ніж виготовлення поршневих дронів.

"Загальна кількість дронів, які вони можуть виробляти кожного місяця, сягає приблизно 5–6 тисяч. А за початком виробництва реактивних дронів вони потребують більше часу, більше ресурсу. В них трохи зменшилися об'єми щомісячного виробництва", — зазначив оглядач. 

Основним підприємством із виробництва реактивних дронів він назвав "Алабугу" в Татарстані. За оцінкою Коваленка, її потужності становлять близько 3 тисяч таких апаратів на місяць. Водночас Росія продовжує використовувати поршневі Shahed-136 та новіші модифікації, комбінуючи їх із реактивними безпілотниками.

"Вони все це комбінують. Вони їх використовують, вони продовжують використовуватися досить інтенсивно. В якомусь сенсі навіть у пропорції 50 на 50, 60 на 40 десь приблизно так", — сказав Коваленко. 

Водночас найбільше занепокоєння, за словами експерта, викликає не накопичення дронів, а ситуація з російським ракетним арсеналом. Коваленко звернув увагу, що Москва останнім часом використовує балістичні та аеробалістичні ракети значно менш інтенсивно, ніж дозволяють її виробничі можливості.

"Ракетну зброю вони накопичують, і це помітно. Використання балістики, використання гіперзвуку, аеробалістики зведено зараз до мінімуму", — наголосив він. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Раді висунули жорстке попередження на тлі смертельних атак Путіна по Києву. 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Uz1Yb646TBk
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