Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новые наступательные операции и не намерена завершать войну.

РФ усиливает наступление. Фото из открытых источников

Президент провел Ставку и заслушал доклад разведок. Темой докладов стали война и российские намерения, возможности российских войск и их промышленного комплекса, а также возможности Украины оказывать давление на Россию и разрушать ее планы.

"Видим по информации, которую получает разведка, и по открытым данным, что Путин и его окружение не планируют завершать войну. Нет сейчас ни одного подтверждения, что россияне серьезно рассматривают вариант мира и дипломатию. Напротив, много свидетельств, что они готовят новые наступательные операции. Россия рассчитывает на дальнейшую войну. действенной", — заявил Владимир Зеленский.

Украинский президент уверен, что разведки партнеров также располагают информацией о планах РФ. Он подчеркнул важность не закрывать глаза и докладывать вверх.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что низкий уровень российской делегации в Стамбуле продемонстрировал отношение Кремля к переговорному процессу. "С точки зрения Путина, его встреча с Владимиром Зеленским невозможна, потому что в Украине нелегитимная власть. Поэтому российский диктатор решил не ехать в Стамбул. В то же время Украина отправила на переговоры делегацию значительно более высокого уровня, в которую включила топовых должностных лиц и специалистов в своих сферах", — отметил пополам.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что отказ России от переговоров с Украиной в Ватикане станет очередным унижением для американцев и серьезным сигналом для ужесточения санкций против РФ. "Лавров очень четко заявил, что никаких переговоров о прекращении огня не будет без предварительных условий. По его словам, прекращение войны может быть достигнуто лишь при условии достижения определенных договоренностей, которые станут предметом переговоров. Далее он снова унизил американцев, заявив, что они не будут вести переговоры в Ватикане", — рассказал эксперт-международник.