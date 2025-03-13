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РФ готовит большие атаки: где может ударить враг

Противник активизировался в районе Курахово

13 марта 2025, 21:14
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Марьян Ощановский

Российские захватчики активизировали наступательные действия на Кураховском направлении, сообщил старший офицер отделения коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты Денис Бобков.

РФ готовит большие атаки: где может ударить враг

РФ может усилить наступление. Фото из открытых источников

"Но если говорить о длительном отрезке времени, например месяце, то активность врага наоборот уменьшилась. Месяц назад враг действовал гораздо активнее и привлекал больше людей и техники. Сейчас враг не прекращает попыток прощупать пробелы в нашей обороне. Применяет малые пехотные группы. Иногда мы видим бронетехнику", — сказал Денис Бобков.

Офицер ВСУ предположил, что падение активности врага на Кураховском направлении может быть связано с наступательными действиями Сил обороны по другим направлениям, в частности в районе Торецкая.

По его словам, враг, вероятно, ожидает резервов, чтобы снова прибегнуть к более активным действиям.

"Из собственных наблюдений могут сказать, что у врага резервы либо заканчиваются, либо они их экономят. Возможно, ждут пополнения этих резервов для осуществления более мощных атак", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в пригородах Суджи Курской области РФ и районах вокруг города ведутся активные боевые действия, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей. Враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери", — рассказал он.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KLTL7IZzwVo
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