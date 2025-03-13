РФ готовит большие атаки: где может ударить враг

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Марьян Ощановский
Российские захватчики активизировали наступательные действия на Кураховском направлении, сообщил старший офицер отделения коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты Денис Бобков.
РФ может усилить наступление. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ предположил, что падение активности врага на Кураховском направлении может быть связано с наступательными действиями Сил обороны по другим направлениям, в частности в районе Торецкая.
По его словам, враг, вероятно, ожидает резервов, чтобы снова прибегнуть к более активным действиям.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в пригородах Суджи Курской области РФ и районах вокруг города ведутся активные боевые действия, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей. Враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери", — рассказал он.
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