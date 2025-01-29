РФ готовит атаку на Купянск: раскрыт замысел врага

Боями в Харьковской области на правом берегу реки Оскол российские захватчики хотят расширить плацдарм, чтобы атаковать Купянск, рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев.

РФ наступает в Харьковской области. Фото из открытых источников

"Славянская, Краматорская, Дружковская, Константиновская городская агломерация — эти населенные пункты расположены рядом друг с другом, поэтому разделять их между собой, пожалуй, не стоит. Но когда мы говорим об определенном приготовлении вражеских сил и средств на Лиманском направлении, я думаю, что стоит, это будет рационально, добавить еще один участок фронта, еще одно направление. они преследуют цель для врага создания не только плацдарма на правобережье, а его расширение для того, чтобы с этой стороны еще атаковать наш Купянск", — рассказал Владислав Селезнев.

Офицер ВСУ отметил, что врагу крайне важно взять под контроль железнодорожное сообщение на востоке Харьковщины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики почти полностью оккупировали город Торец Донецкой области, рассказал военный эксперт Богдан Мирошников. "Торецк. Ситуация усложняется. Остатки Забалки и местность западнее этого района держатся исключительно на героизме наших воинов. Враг активно забегает в Крымское, чтобы перерезать потенциальный путь ухода из шахты "Торецкая". Проводятся стабилизационные мероприятия с нашей стороны", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Владимир Зеленский прокомментировал последние заявления российского диктатора Владимира Путина, в частности, о том, что украинский президент "нелегитимен". "У Путина есть большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять подлинному давлению лидеров. И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно – все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе". Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", — заявил украинский президент.