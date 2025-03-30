РФ готовила ядерный удар по Украине: сенсационные подробности от NYT

Российский генерал Сергей Суровикин в октябре 2022 года рассматривал возможность нанесения тактического ядерного удара по ВСУ, чтобы остановить продвижение украинской армии через Днепр.

РФ могла нанести ядерный удар. Фото из открытых источников

Как пишет The New York Times, об этом стало известно по перехвату разговора американской стороной. К этому моменту разведка США оценивала возможность применения Россией ядерного оружия в 5-10%, но вскоре риск вырос до 50%.

США продолжали помогать Украине с разведданными и настаивали на продолжении наступления на юге. В то же время советники Джо Байдена задавались вопросом, не надавить ли им на ВСУ, чтобы они замедлили свое продвижение.

Также отмечается, что именно тогда у украинских военнослужащих был шанс нанести России критический удар. На тот момент были освобождены Херсон и весь правый берег Херсонщины, но дальнейшее наступление остановилось якобы из-за нехватки боеприпасов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что выборы в Украине могут провести уже летом 2025 года, пишет британское издание The Economist со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что президент Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй срок. Источники в украинском правительстве сообщили изданию, что на прошлой неделе Владимир Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня, которое, по мнению американцев, может быть введено до конца апреля. В качестве вероятной даты прекращения огня The Economist называет Пасху 20 апреля.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп намерен на следующей неделе провести второй официальный телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным, заявил президент США в интервью NBC News. Президент США поделился, что взбешен из-за призывов главы Кремля ввести временное внешнее управление в Украине. В этом контексте Трамп сообщил о планах снова пообщаться с Путиным на этой неделе.