РФ готова нанести сокрушительный удар: как будет принуждать Украину к переговорам

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Ткачик Олеся
Центр Разумкова провел социологические исследования, которые показали, что треть украинцев , а именно 35%, за мирные переговоры с Россией. Пока, говорит военный, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник, это не критично, ведь большинство 47% еще готовы драться, впрочем, тенденция не радужная.
Переговоры Украины и РФ
Впрочем, говорит он, как только казаки стали заканчиваться и крепостные поняли, что сейчас им придется стать героями, тут они и заорали. Но, по его словам, вопль пока тих, пока они казаков боятся больше чем россиян, но если сейчас не навести порядок с пропагандой, не уравнением взяточничества в системе мобилизации к госизмене, и не осознать, что сейчас мобилизуются далеко не казаки, а соответственно система подготовки должна быть изменена в сторону адекватности и усиления морально-психологического обеспечения, то завтра у нашей страны может быть очень не радужным.
При этом Мельник объяснил, почему он лично против любого перемирия.
Поэтому, по его мнению, единственно возможным путем выживания нации является продолжение борьбы. Сейчас как никогда для каждого украинца есть только один выбор – борьба или смерть, добавил он.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия, вероятно, накапливает до 150 ракет разных типов для возможного массированного удара по Украине.
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