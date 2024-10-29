РФ готова нанести сокрушительный удар: как будет принуждать Украину к переговорам

Центр Разумкова провел социологические исследования, которые показали, что треть украинцев , а именно 35%, за мирные переговоры с Россией. Пока, говорит военный, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник, это не критично, ведь большинство 47% еще готовы драться, впрочем, тенденция не радужная.

Переговоры Украины и РФ

"Народ никогда не любил войну. Крепостные тем более, ведь у них мысль не шла дальше как пожрать, поржать и поср@ты. Тем более мы должны признать, что пока "казаки" бились на фронте крепостных все устраивало. Они были готовы гордиться и бухать по праздникам с криком: "Слава Украине", — отметил Мельник.

Впрочем, говорит он, как только казаки стали заканчиваться и крепостные поняли, что сейчас им придется стать героями, тут они и заорали. Но, по его словам, вопль пока тих, пока они казаков боятся больше чем россиян, но если сейчас не навести порядок с пропагандой, не уравнением взяточничества в системе мобилизации к госизмене, и не осознать, что сейчас мобилизуются далеко не казаки, а соответственно система подготовки должна быть изменена в сторону адекватности и усиления морально-психологического обеспечения, то завтра у нашей страны может быть очень не радужным.

"Но россияне сделают все, чтобы зима сложилась для украинцев тяжелее всего. Они будут бить по тепло и энергогенерациям, как последний день в жизни в надежде, что замерзшие украинцы запросят перемирие, но пусть идут к чертям", — отметил военный.

При этом Мельник объяснил, почему он лично против любого перемирия.

"Ну вот серьезно, кто верит в то, что наше государство использует максимум двухлетний перерыв, чтобы подготовиться к очередной войне? Покажите мне оптимиста, я попрошу у него контакты драг-дилера. Мы настолько самоотверженно пойдем в избирательные срачи и симулякры работы, а Сырский со своими миньонами так искренне поверят в то, что именно они, а не украинский солдат спасли эту страну, что ко всем недостаткам нашей прекрасной Украины мы добавим, еще и самоуверенность", — говорит Мельник.

Поэтому, по его мнению, единственно возможным путем выживания нации является продолжение борьбы. Сейчас как никогда для каждого украинца есть только один выбор – борьба или смерть, добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия, вероятно, накапливает до 150 ракет разных типов для возможного массированного удара по Украине.



