РФ давит на Торецк: существует ли риск потерять город

Продолжаются активные бои за город Торецк, сообщает военный паблик Deep State.

Россия усиливает давление на Торецк. Фото из открытых источников

По информации паблика, после опрокидывания дополнительных сил противника и ротации на новую дивизию давление на город усилилось.

Отмечается, что враг оказывает давление на шахту "Торецкая", где ситуация с позициями и расположением сил очень хаотична.

Один из бойцов, держащий оборону в городе, перечислил проблемы в обороне ВСУ.

"1. Отсутствие возможности у бойцов передвигаться пешком от позиций к позициям через открытую местность и близость к врагу. 2. Из-за интенсивности вражеских дронов отсутствует возможность применения полноценной близкой поддержки нашей техникой. У врага отсутствуют противотанковые средства, но большое количество ФПВ. 3. Четкой линии фронта нет – винегрет. 4. Количество русских штурмовиков либо равноценно нашей в обороне, либо больше. Во всяком случае, врагу удается приблизиться к позициям", — рассказал украинский военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский генерал Сергей Суровикин в октябре 2022 года рассматривал возможность нанесения тактического ядерного удара по ВСУ, чтобы остановить продвижение украинской армии через Днепр. Как пишет The New York Times, об этом стало известно по перехвату разговора американской стороной. К этому моменту разведка США оценивала возможность применения Россией ядерного оружия в 5-10%, но вскоре риск вырос до 50%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, рассказав ему об ударах РФ.