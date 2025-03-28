logo

BTC/USD

84010.27

ETH/USD

1881.17

LTC/USD

87.22

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ через месяц хочет принудить Киев к капитуляции: насколько реальны намерения Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ через месяц хочет принудить Киев к капитуляции: насколько реальны намерения Кремля

Россия готова к заморозке войны только на условиях полной капитуляции Украины.

сегодня, 11:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В последние недели российская армия начала демонстрировать признаки истощения. Такое мнение высказал военный эксперт Евгений Дикий в эфире "Radio NV".

РФ через месяц хочет принудить Киев к капитуляции: насколько реальны намерения Кремля

Война в Украине. Фото: УНИАН

"Штурмовые действия значительно уменьшились, а их эффективность стала очень низкой. Цена каждого занятого метра земли значительно выросла. Однако политические расчеты остаются неизменными. Россия получила приказ любой ценой захватить Курщину. Они действительно считают, что есть вероятность замораживания конфликта", — отметил Дикий.

Эксперт добавил, что сейчас Россия готова к замораживанию войны только на условиях полной капитуляции Украины. Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от этой цели.

"У них появился мощный союзник в виде Дональда Трампа и его команды, активно поддерживающие эти усилия. Они перешли на их сторону. Российские власти получили приказ — любыми методами выбить нас из так называемой канонической территории России, чтобы в случае замораживания конфликта мы не могли требовать хотя бы частичного эксперта".

Дикий также отметил, что с поддержкой США России следует продемонстрировать военные достижения.

"Однако, в последние месяцы военных успехов не наблюдается, и поэтому сейчас российское командование отдало приказ использовать все остатки сил. В рамках переговоров они пытаются создать впечатление, что имеют полный контроль над ситуацией. У них есть даже дедлайн. Трамп публично заявил, что перемирие должно быть до Пасхи. Россия хочет за это время достичь прекращения огня, которое по сути будет нашей капитуляцией", — резюмировал Дикий

)Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но только с позиции силы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости