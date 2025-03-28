РФ через месяц хочет принудить Киев к капитуляции: насколько реальны намерения Кремля

В последние недели российская армия начала демонстрировать признаки истощения. Такое мнение высказал военный эксперт Евгений Дикий в эфире "Radio NV".

Война в Украине. Фото: УНИАН

"Штурмовые действия значительно уменьшились, а их эффективность стала очень низкой. Цена каждого занятого метра земли значительно выросла. Однако политические расчеты остаются неизменными. Россия получила приказ любой ценой захватить Курщину. Они действительно считают, что есть вероятность замораживания конфликта", — отметил Дикий.

Эксперт добавил, что сейчас Россия готова к замораживанию войны только на условиях полной капитуляции Украины. Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от этой цели.

"У них появился мощный союзник в виде Дональда Трампа и его команды, активно поддерживающие эти усилия. Они перешли на их сторону. Российские власти получили приказ — любыми методами выбить нас из так называемой канонической территории России, чтобы в случае замораживания конфликта мы не могли требовать хотя бы частичного эксперта".

Дикий также отметил, что с поддержкой США России следует продемонстрировать военные достижения.

"Однако, в последние месяцы военных успехов не наблюдается, и поэтому сейчас российское командование отдало приказ использовать все остатки сил. В рамках переговоров они пытаются создать впечатление, что имеют полный контроль над ситуацией. У них есть даже дедлайн. Трамп публично заявил, что перемирие должно быть до Пасхи. Россия хочет за это время достичь прекращения огня, которое по сути будет нашей капитуляцией", — резюмировал Дикий )Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но только с позиции силы.