РФ будет пытаться захватить пять регионов Украины: почему Путин тянет время

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Кравцев Сергей
Еще раньше стало известно, что российская делегация на переговорах с США в Саудовской Аравии требовала взятия под свой контроль всей территории четырех областей Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. О чем говорят такие требования россиян? Не складывается ли впечатление, что они заведомо называют невыполнимые требования, чтобы и дальше затягивать время? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире "Radio NV" рассказал, что путинский режим сознательно вписал пять украинских регионов в свою Конституцию, понимая, что пока жив Путин, возможно, и не удастся оккупировать эти территории. Расчет на то, что Конституция РФ будет заставлять любого правителя РФ пытаться захватить эти области.
По его словам, единственный возможный механизм решения этой проблемы для Украины – развал российской Конституции, который возможен после распада РФ.
Эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в эфире канала "Киев 24" заявил, что российский диктатор Владимир Путин сейчас просто максимально оттягивает время. У него работает пропагандистская машина, есть огромная поддержка среди россиян. Конечно же он не хочет при таких раскладах заканчивать войну в Украине.
По словам эксперта, пока он не видит перспективы, "чтобы мы (условно завтра) начали вести реальные переговоры". Пока Путин не поймет, что РФ войну продолжить уже не может ни о каком мире говорить даже не стоит.
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