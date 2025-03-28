РФ будет пытаться захватить пять регионов Украины: почему Путин тянет время

Еще раньше стало известно, что российская делегация на переговорах с США в Саудовской Аравии требовала взятия под свой контроль всей территории четырех областей Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. О чем говорят такие требования россиян? Не складывается ли впечатление, что они заведомо называют невыполнимые требования, чтобы и дальше затягивать время? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Расчет на игру в долгую

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире "Radio NV" рассказал, что путинский режим сознательно вписал пять украинских регионов в свою Конституцию, понимая, что пока жив Путин, возможно, и не удастся оккупировать эти территории. Расчет на то, что Конституция РФ будет заставлять любого правителя РФ пытаться захватить эти области.

"Это фактически план действий на ближайшие несколько лет работы российской армии. В зависимости от возможностей они могут идти на оперативную паузу. Для того, чтобы накопить силы и средства и дальше выполнять задачу, прописанную российской Конституцией. Удалить наши области из российской Конституции невозможно, пока существует РФ", — сказал Свитан.

По его словам, единственный возможный механизм решения этой проблемы для Украины – развал российской Конституции, который возможен после распада РФ.

"Экономическое давление, санкции, экономическая поддержка – это приведет к развалу РФ. И только после этого закончатся проблемы для Украины и Европы. Мир в Европе может наступить только в случае развала РФ", — добавил Свитан.

Путин пытается дождаться момента, когда карты пересложатся для него лучше

Эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в эфире канала "Киев 24" заявил, что российский диктатор Владимир Путин сейчас просто максимально оттягивает время. У него работает пропагандистская машина, есть огромная поддержка среди россиян. Конечно же он не хочет при таких раскладах заканчивать войну в Украине.

"Путин тянет время. Он пытается дождаться момента, когда, возможно, карты пересложатся для него лучше. Иллюзия, что Путин готов прямо сейчас завершить войну на каких-то компромиссных условиях, существует только в голове определенных мечтателей, в частности, Дональда Трампа", — считает он.

По словам эксперта, пока он не видит перспективы, "чтобы мы (условно завтра) начали вести реальные переговоры". Пока Путин не поймет, что РФ войну продолжить уже не может ни о каком мире говорить даже не стоит.

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