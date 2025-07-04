РФ будет еще сильнее бить по Украине: военный предупредил об опасности

Россия, по всей вероятности, продолжит наращивать интенсивность атак по Украине. По оценке военнослужащего ВСУ, руководителя компании по производству дронов "Первый контакт" и председателя правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерия Боровика, оккупанты могут ежемесячно наращивать масштабы ударов на 10-20%. Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

Удары РФ по Украине (фото из открытых источников)

Боровик призвал граждан Украины готовиться к новым масштабным ударам со стороны РФ.

"Я не хотел бы звучать слишком пессимистично после того, как отметил, что Киеву в перспективе будет крайне тяжело противостоять атакам со стороны России. Многие начали говорить, что не стоит вообще комментировать вопросы, связанные с ПВО, или публично обсуждать такие темы. Но суть не в этом — вопрос заключается в правде. Мы должны готовиться к масштабам."

Военный убежден, что в ответ на рост угрозы Украина должна увеличить производство дронов-перехватчиков, а также разрабатывать ракеты кинетического действия, которые могли бы эффективно уничтожать воздушные цели на высоте до 2000 метров.

По его словам, сейчас российская армия еще не способна выпускать по Украине 1000 беспилотников ежедневно, однако в перспективе такая угроза реальна. Он не исключает, что РФ постарается постепенно увеличивать объем атак.

"Расширение масштабов атак будет происходить постепенно. Возможно, речь будет идти о наращивании интенсивности ударов на 10–20% ежемесячно. Это может произойти в течение нескольких месяцев. Однако мы должны быть готовы к варианту, когда противник запустит сразу 1000 дронов. Если этого не произойдет, это не значит, это будет хорошо. удастся нарастить темпы атак", – подытожил Боровик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в результате массированной атаки РФ на Киев 4 июля погиб человек. Тело первой жертвы извлекли из-под завалов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ГСЧС в Telegram.

Как отмечают в ГСЧС, на одной из локаций спасатели деблокировали тело человека из-под завалов разрушенного здания в результате массированного российского удара. Глава КГВА Тимур Ткаченко уточнил, что это произошло в Святошинском районе Киева. По данным спасателей, в Киеве в результате обстрела пострадали 26 человек, среди них один ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.