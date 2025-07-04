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РФ больше не в силах массово штурмовать позиции ВСУ: что произошло

Оппозиционные СМИ увидели первые признаки того, что РФ не хватает солдат для продолжения массовых штурмов

4 июля 2025, 17:03
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Кравцев Сергей

Российские оппозиционные медиа, проанализировав сообщения о российской армии, сделали выводы, что властям стало труднее набирать контрактников. Скорее всего, они не успевают набирать новую живую силу, учитывая потери. В связи с этим проводить мясные штурмы РФ становится все сложнее и сложнее. Об этом говорится в посте канала "Можем объяснить".

РФ больше не в силах массово штурмовать позиции ВСУ: что произошло

Российские войска. Фото: из открытых источников

Авторы материала обратили внимание, что российский диктатор Владимир Путин и его близкий соратник Дмитрий Медведев разошлись в цифрах. Медведев рассказал, что за первое полугодие 2025 года в армию прибыло 210 тыс. контрактников, что составляет до 35 тыс. людей в месяц. А до этого Путин говорил, что армию каждый месяц приходят до 60 тыс. людей. Если бы слова Путина были правдой, то за полугодие армия РФ увеличилась бы на 360 тыс. человек. 

Отмечается, что это только одно из свидетельств о проблемах с рекрутингом и нехватке солдат на фронте. О снижении темпа набора контрактников свидетельствует снижение расходов федерального бюджета, которое подметили журналисты.

Есть и другие второстепенные сигналы, по которым можно судить о недостатке людей на фронте. Становится все больше свидетельств о принуждениях срочников и мобилизованных подписывать контракт с армией, о которых говорят юристы. Подобные сообщения можно найти и у российских пропагандистов. При этом официальные выплаты за подписанный контракт с армией увеличены уже в нескольких областях, в том числе в Новосибирской, Кемеровской, Тульской и ряде других.

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