Под Авдеевкой российские войска близки к выходу на оперативное пространство.

Россия продолжает наступать. Фото из открытых источников

Как пишет военный аналитик Bild Юлиан Репке, российские войска уже местами прорвали украинскую линию обороны к западу от Авдеевки в районе сел Бердичи – Семеновка – Орловка – Тоненькое.

По его информации, бои продолжаются за Бердичи и Семеновку, но населенные пункты уже частично контролирует РФ.

"Если Семеновка падет, то россиянам не станет проще, чем раньше. Но у них долгое время не будет населенных пунктов по пути, прежде чем вновь возникнет украинское сопротивление благодаря домам и логистическим пунктам", — подчеркнул Юлиан Репке.

Он отметил, что в случае захвата Бердичев и Семеновки перед РФ открывается территория протяженностью 3-5 километров до Уманского и Новопокровского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить продолжение макрофинансовой помощи Украине, поскольку от нее зависит ситуация на поле боя. Президент заявил, что Украина "останется там, где сейчас находится на востоке", если не будет получать постоянную помощь от США. Он пояснил, что ВСУ могут проводить ограниченные наступательные операции, но для вытеснения россиян с украинской территории им нужно больше оружия.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Санкт-Петербурге началась масштабная операция по поиску и депортации мигрантов. Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на адвоката, защищающего иностранных граждан в городе. Как известно, в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами. На улицах Москвы полиция задерживает почти всех мигрантов, особенно, если они с паспортами Таджикистана. Мигрантов везут в отделение, где проверяют.