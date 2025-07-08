РФ бьет по ТЦК: в ВСУ честно ответили, что будет с мобилизацией

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Лиля Воробьева
Вооруженные силы Российской Федерации целенаправленно атакуют украинские территориальные центры комплектования (ТЦК), пытаясь сорвать ход мобилизации. В то же время, процесс мобилизации в Украине не остановится. Об этом заявил представитель Сухопутных войск ВС Украины Виталий Саранцев, выступая в телемарафоне.
Удары РФ по ТЦК (фото из открытых источников)
Он отметил, что в Украине уже реализованы все меры, необходимые для обеспечения непрерывного пополнения подразделений сил обороны личным составом.
Кроме основной цели — сорвать мобилизацию, у РФ есть еще одна цель, связанная с информационным влиянием. Как пояснил Саранцев, большая часть ТЦК расположена в густонаселенных районах с развитой городской инфраструктурой, поэтому удары по таким объектам создают серьезную угрозу для гражданского населения.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ нацелилась на захват четырех крупных городов Украины . Российские вооруженные формирования, действующие на оккупированных территориях Украины, в рамках летней наступательной кампании ставят перед собой цель захвата ключевых украинских городов. Речь идет о Славянске, Краматорске, Харькове и Сумах.
О том, есть ли у противника реальные стратегические ресурсы для захвата большой части территории Украины, в эфире телеканала Эспрессо рассказал ветеран войны с Россией, майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман.