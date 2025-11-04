РФ беспощадно атакует военных ВСУ: раскрыт крайне вопиющий момент

Командиров, чьи решения приводят к ударам по военным объектам, необходимо привлекать к ответственности, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Об этом в эфире канала "Киев24" заявил военный журналист и бывший спикер Генерального штаба ВСУ (2014-2017 гг.) Владислав Селезнев.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что в Украине существует определенная тенденция, которая, по его мнению, сформирована из-за отсутствия культуры постоперационного анализа. По словам Селезнева, хотя Украина стремится стать частью НАТО, в армии отсутствует важная практика, являющаяся неотъемлемой частью военной культуры стран-членов Альянса. Это относится к систематической оценке как положительных, так и негативных аспектов любых боевых операций или инцидентов.

"Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда командирские решения приводят к тому, что враг атакует наши построения, что приводит к серьезным потерям среди военных", — отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что подобные случаи должны рассматриваться через механизм уголовной ответственности. Однако, по словам Селезнева, до сих пор не были зафиксированы никакие случаи наказания командиров, чьи решения стали причиной трагических последствий. Это свидетельствует о наличии "круговой поруки", позволяющей командующим избегать ответственности. Он подчеркнул, что безнаказанность только способствует повторению ошибок и возникновению новых трагедий.

Владислав Селезнев считает, что нужно создать систему надлежащего расследования и привлечь к ответственности тех, кто принимает несуразные решения, приводящие к жертвам. Такие шаги необходимы для того, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.

Как уже писали "Комментарии", президент Китая Си Цзиньпин подтвердил намерение расширить экономическое сотрудничество с Россией, в том числе из-за увеличения взаимных инвестиций. Заявление было сделано в ходе встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Пекине, сообщает Reuters.