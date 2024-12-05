РФ берегут от военного поражения прямо сейчас Запад и Украина: как это возможно

В Украине уже мало кто обращает внимание на сложное положение в РФ, отмечает политолог Роман Пономаренко. При этом он подчеркивает, что ее экономика испытывает много проблем, растет инфляция, а акции Газпрома стремительно падают. материальные неурядицы накапливаются без возможности разрешения.

США и Украина

"На фронте у российской армии есть большие потери в людях и технике. обучение русской пехоты неустанно падает, а проблему нехватки личного состава решают увеличением выплат и льгот, принудительной мобилизацией тех, кого можно привлечь к уголовной ответственности и наемниками из стран третьего мира, включая Африку", — рассказывает Пономаренко.

Поэтому, по его словам, даже сегодня нанести России военное поражение вполне вероятно, однако в нынешней ситуации реализовать необходимые для этого составляющие практически невозможно.

"Нет желания ни западных партнеров (в плане насыщения ВСУ оружием и введения реальных санкций против РФ), ни нашего руководства (изменение подходов к управлению войсками, планирование операций, кадровые вопросы, распоряжение резервами, мобилизационная политика). В результате время, за которое можно было бы достичь необходимых системных изменений, потеряно, а человеческий ресурс – потрачено", — подчеркнул Пономаренко.

Кроме того, по его словам, постоянные апелляции украинского правительства к миру, с анонсами нереалистичных ныне "планов победы", показывают россиянам, что положение в Украине критическое, что сейчас таково. Как говорит эксперт, для россиян это прямой сигнал продолжать гнуть свою линию, что они с успехом и делают.

Пономаренко обратил внимание на то, что россияне в очередной раз заявили, что "основания для украинско-российских переговоров пока отсутствуют". А их официальные лица постоянно утверждают, что "все цели СВО должны быть достигнуты".

"Поэтому сейчас мы оказались в бесперспективной ситуации, когда война будет продолжаться, пока Россия этого хочет, а не пока Украина заставит врага искать мир", — добавил эксперт.

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