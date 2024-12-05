РФ берегут от военного поражения прямо сейчас Запад и Украина: как это возможно

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Ткачик Олеся
В Украине уже мало кто обращает внимание на сложное положение в РФ, отмечает политолог Роман Пономаренко. При этом он подчеркивает, что ее экономика испытывает много проблем, растет инфляция, а акции Газпрома стремительно падают. материальные неурядицы накапливаются без возможности разрешения.
США и Украина
Поэтому, по его словам, даже сегодня нанести России военное поражение вполне вероятно, однако в нынешней ситуации реализовать необходимые для этого составляющие практически невозможно.
Кроме того, по его словам, постоянные апелляции украинского правительства к миру, с анонсами нереалистичных ныне "планов победы", показывают россиянам, что положение в Украине критическое, что сейчас таково. Как говорит эксперт, для россиян это прямой сигнал продолжать гнуть свою линию, что они с успехом и делают.
Пономаренко обратил внимание на то, что россияне в очередной раз заявили, что "основания для украинско-российских переговоров пока отсутствуют". А их официальные лица постоянно утверждают, что "все цели СВО должны быть достигнуты".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин начал игру с Трампом.
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