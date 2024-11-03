РФ атакует Украину: в ВС сообщили куда летят вражеские дроны

В большей части Украины объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза обстрела ударными дронами. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Атака дронами. Фото из открытых источников

Ударные БПЛА продолжают движение:

на юге Черниговской области курсом на Киев;

на границе Сумской и Черниговской областей курсом на северо-запад;

к юго-западу от Сум курсом на юго-восток;

на границе Сумской и Киевской областей курсом на Киев;

в Николаевской области к востоку и западу от города курсом на северо-запад.

на юге Одесщины в акватории Черного моря курсом на Татарбунары.

Правила действий при воздушной тревоге и ракетной опасности:

Услышав сигнал воздушной тревоги, немедленно уходите в укрытие. Укрытием может быть подвал, бомбоубежище, подземный паркинг или любое другое углубленное помещение без окон.

Если вы находитесь дома, уходите в подвал или другое защищенное помещение. Если подвала нет, лягте на пол в центре комнаты подальше от окон и дверей.

Если вы находитесь на улице, немедленно найдите ближайшее укрытие. Если укрытие не найдено, лягте на землю в ближайшем углубленном месте (канава, яма и т.п.) и закройте голову руками.

Не оставайтесь в автомобиле во время воздушной тревоги. Выйдите из автомобиля и идите в укрытие.

Следите за информацией от официальных источников. Официальные источники, такие как Министерство обороны Украины, будут предоставлять информацию о воздушных тревогах и ракетных опасностях.

Если вы слышали взрыв, немедленно лягте на землю в ближайшем углубленном месте. Не пытайтесь бежать или прятаться внутри построек.

После взрыва не выходите из укрытия в течение 10 минут. Это время необходимо для того, чтобы улетели обломки ракеты.

Напомним, Россия долгое время не использовала стратегическую авиацию для массированного обстрела Украины . Враг подготовился к ударам, и есть несколько признаков. Об этом рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "РБК-Украина".