РФ атакует освобожденный город: захватчики прорывают оборону ВСУ

Российские войска продолжают активные штурмовые действия на Лиманском направлении, постепенно продвигаясь вперед. По информации офицера 115-й отдельной механизированной бригады Александра Косюка, враг кое-где прорвал украинскую оборону и пытается выйти к окрестностям Лимана в Донецкой области.

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Оккупанты активно используют фланговые обходы для наступления в районах Нового и Торского, усиливая давление на позиции ВСУ. По словам военного, ситуация остается напряженной, в частности из-за интенсивного применения авиабомб и ударов по логистике и переправам.

"На некоторых участках врагу удается давить. Они это почувствовали и пытаются идти вперед", — отметил Косюк.

Он добавил, что россияне пытаются дестабилизировать оборону не только в районе Лимана, но и в других частях Донбасса.

В частности, военный аналитик Денис Попович сообщает, что РФ концентрирует усилия на попытках окружения Покровска и Константиновки, стягивает резервы и продолжает штурмовать под Покровском, стремясь продвинуться в направлении Днепропетровщины.

Оккупанты также совершают массированные обстрелы из КАБов, пытаясь уничтожить логистику и оборонные позиции ВСУ.

Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов подтверждает смещение враждебного фокуса активности в Донецкой области. Горячие направления – Покровское, Новопавловское, а также Лиманское, Краматорское и Торецкое.

Как ранее писали "Комментарии", Россия отказалась присылать Соединенным Штатам свой вариант документа о прекращении боевых действий. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.