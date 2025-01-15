РФ атаковала Украину новым ракетам: что о них известно

Во время массированной атаки на территорию Украины в ночь на 15 января российские войска применили крылатые ракеты Х-55СМ с массогабаритными макетами боевых частей. Как отмечает издание Defense Express, целью таких действий была попытка запутать украинскую противовоздушную оборону.

Ракетный удар РФ по Украине (фото из открытых источников)

По данным аналитиков, ракеты были запущены с бомбардировщиков Ту-95МС в пусковом районе Волгоградской области. Подобные ракеты Х-55СМ Россия уже использовала в предварительных атаках, в том числе 25 и 13 декабря 2024 года.

Ракеты Х-55СМ представляют собой модернизированную версию Х-55 и имеют увеличенную дальность до 3500 км благодаря дополнительным топливным бакам. Хотя эти ракеты обычно предназначены для ядерных боезарядов, во время атак на Украину они оборудованы только массо-габаритными макетами.

"Цель использования этих ракет, которые несут только металлическую 'болванку' — запутать украинские силы противовоздушной обороны, то есть стать ошибочной целью", — говорится в материале Defense Express.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что эксперт указал на важную особенность обстрела 15 января и предупредил о неотвратимости опасности. После сегодняшнего массированного ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Украине, есть вероятность, что они могут совершить повторную атаку раньше, чем через 2-3 недели. По словам директора программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павла Лакийчука, россияне могут осуществить следующую волну ударов значительно быстрее.

Также Лакийчук подчеркнул, что после попадания Сил обороны Украины по военному аэродрому "Энгельс-2" в России не было достаточно ресурсов для крупномасштабной атаки. По его словам, сегодня главным объектом удара стала Западная Украина, но серьезных успехов враг не добился.

