РФ атаковала Одесскую область БпЛА и баллистику: все подробности и фото с места происшествия

Рубрики
МЕНЮ
Амбарцумян Анна
Ночью в Одессе и области раздавались взрывы и была слышна работа ПВО. РФ в очередной раз атаковала регион разными видами поражения. В результате обстрела в Одессе произошел пожар. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Последствия обстрела. Фото: ГСЧС
оккупанты попали по складскому зданию. На месте происшествия произошло возгорание торгового оборудования. Общая площадь пожара составила 100 кв.
Кроме того, из-за падения обломков загорелись грузовик и мусор, пострадал один человек. 59-летний мужчина с травмами разной степени тяжести был доставлен в больницу.
Также оккупанты в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру. Было повреждено сухогрузное гражданское судно. Осколками также поврежден газовый трубопровод, утечку газа быстро ликвидировали сотрудники ГСЧС.
Напомним, российские войска нанесли удар с помощью беспилотников по Измаильскому району. Враг нацелился на припортовую и пограничную инфраструктуру.
Также в ночь на 30 сентября вражеские войска совершили массированную атаку на Киев. Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.
Новости