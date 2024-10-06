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РФ атаковала Одесскую область БпЛА и баллистику: все подробности и фото с места происшествия

Враг совершил воздушную атаку на Одессу и область. Предварительно удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами типа «Shahed-136» и баллистической ракетой «Искандер-М».

6 октября 2024, 16:24
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Амбарцумян Анна

Ночью в Одессе и области раздавались взрывы и была слышна работа ПВО. РФ в очередной раз атаковала регион разными видами поражения. В результате обстрела в Одессе произошел пожар. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

РФ атаковала Одесскую область БпЛА и баллистику: все подробности и фото с места происшествия

Последствия обстрела. Фото: ГСЧС

оккупанты попали по складскому зданию. На месте происшествия произошло возгорание торгового оборудования. Общая площадь пожара составила 100 кв.                                                        

Кроме того, из-за падения обломков загорелись грузовик и мусор, пострадал один человек. 59-летний мужчина с травмами разной степени тяжести был доставлен в больницу.

Страна-агрессор вновь атаковала наш город вражескими шахедами. В результате попадания беспилотников была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения и грузовые автомобили. На местах попадания вспыхнули пожары, ликвидированные пожарными, – говорится в сообщении ГСЧС в Одесской области.

РФ атаковала Одесскую область БпЛА и баллистику: все подробности и фото с места происшествия - фото 2
РФ атаковала Одесскую область БпЛА и баллистику: все подробности и фото с места происшествия - фото 3
РФ атаковала Одесскую область БпЛА и баллистику: все подробности и фото с места происшествия - фото 4
РФ атаковала Одесскую область БпЛА и баллистику: все подробности и фото с места происшествия - фото 5
РФ атаковала Одесскую область БпЛА и баллистику: все подробности и фото с места происшествия - фото 6
РФ атаковала Одесскую область БпЛА и баллистику: все подробности и фото с места происшествия - фото 7
РФ атаковала Одесскую область БпЛА и баллистику: все подробности и фото с места происшествия - фото 8
РФ атаковала Одесскую область БпЛА и баллистику: все подробности и фото с места происшествия - фото 9

Также оккупанты в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру. Было повреждено сухогрузное гражданское судно. Осколками также поврежден газовый трубопровод, утечку газа быстро ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Напомним, российские войска нанесли удар с помощью беспилотников по Измаильскому району. Враг нацелился на припортовую и пограничную инфраструктуру.

Также в ночь на 30 сентября вражеские войска совершили массированную атаку на Киев. Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.



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Источник: https://t.me/odeskaODA/6943
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