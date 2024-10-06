РФ атаковала Одесскую область БпЛА и баллистику: все подробности и фото с места происшествия

Ночью в Одессе и области раздавались взрывы и была слышна работа ПВО. РФ в очередной раз атаковала регион разными видами поражения. В результате обстрела в Одессе произошел пожар. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.



Последствия обстрела. Фото: ГСЧС

оккупанты попали по складскому зданию. На месте происшествия произошло возгорание торгового оборудования. Общая площадь пожара составила 100 кв.

Кроме того, из-за падения обломков загорелись грузовик и мусор, пострадал один человек. 59-летний мужчина с травмами разной степени тяжести был доставлен в больницу.

Страна-агрессор вновь атаковала наш город вражескими шахедами. В результате попадания беспилотников была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения и грузовые автомобили. На местах попадания вспыхнули пожары, ликвидированные пожарными, – говорится в сообщении ГСЧС в Одесской области.

Также оккупанты в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру. Было повреждено сухогрузное гражданское судно. Осколками также поврежден газовый трубопровод, утечку газа быстро ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Напомним, российские войска нанесли удар с помощью беспилотников по Измаильскому району. Враг нацелился на припортовую и пограничную инфраструктуру.

Также в ночь на 30 сентября вражеские войска совершили массированную атаку на Киев. Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.

