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РФ атаковала Херсонскую область: ранены девять человек, среди них полицейский

Российские войска продолжают обстрелы Херсонщины, нанося удары по гражданским объектам и инфраструктуре в общинах Бериславского и Херсонского районов.

сегодня, 10:52
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Амбарцумян Анна

За минувшие сутки под вражеским огнем оказались населенные пункты Херсон, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Белозерка, Камышаны, Томина Балка, Берислав, Бобровый Кут, Нововоронцовка и Змиевка. В результате обстрелов повреждены 38 объектов, среди которых частные дома, админздания, автотранспорт и газопровод.                                                                                     

РФ атаковала Херсонскую область: ранены девять человек, среди них полицейский

Обстрел Херсонской области. ФОТО: Нацполиция

В Нововоронцовке обстрелом повреждены три жилых дома и админздание. Также пострадали другие населенные пункты, в частности в Антоновке, где из-за взрыва получил ранения 43-летний мужчина. Днем обстрелы продолжились: под удар попали маршрутный автобус и частные дома.                                                                                                       

Российские беспилотники тоже не прекращают атаковать Херсон. В одном из случаев, в Днепровском районе, в результате взрыва пострадал 41-летний полицейский, находившийся за рулем автомобиля. В результате удара он получил взрывную травму и обломочные ранения.

В общей сложности, за минувшие сутки из-за атак российской армии на Херсонщине пострадали девять человек, в том числе 86-летний прохожий, несколько местных жителей и военнослужащие. Полиция активно фиксирует последствия обстрелов и собирает доказательства военных преступлений РФ. Открыто шесть уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны.

РФ атаковала Херсонскую область: ранены девять человек, среди них полицейский - фото 2
РФ атаковала Херсонскую область: ранены девять человек, среди них полицейский - фото 3
РФ атаковала Херсонскую область: ранены девять человек, среди них полицейский - фото 4
РФ атаковала Херсонскую область: ранены девять человек, среди них полицейский - фото 5
РФ атаковала Херсонскую область: ранены девять человек, среди них полицейский - фото 6
РФ атаковала Херсонскую область: ранены девять человек, среди них полицейский - фото 7

Напомним, вражеские войска нанесли авиационных ударов по Харькову. По данным городского головы Харькова Игоря Терехова, ночные удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. Тип ракет, которыми избивали по Харькову, устанавливается. На месте "прилетов" начался пожар.



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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/na-khersonshchyni-v-rezultati-rosiiskoi-ahresii-poraneno-deviat-liudei-sered-nykh-politseiskyi-politsiia-fiksuie-naslidk
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