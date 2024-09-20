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РФ атаковала Херсонщину по артиллерии, минометам и БпЛА: сколько пострадавших

В результате российских атак повреждены 14 частных и пять многоквартирных домов

20 сентября 2024, 10:18
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Амбарцумян Анна

В результате очередных атак российских оккупантов в Херсонской области пострадали пять человек, а также повреждены 19 домов. Следователи тщательно документируют последствия военных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

РФ атаковала Херсонщину по артиллерии, минометам и БпЛА: сколько пострадавших

Последствия обстрела. Фото: Нацполиция

Российские войска обстреляли гражданские объекты в Херсонском и Бериславском районах из артиллерии, минометов и с помощью беспилотников. В результате ударов под огнем оказались такие населенные пункты, как Херсон, Садовое, Антоновка, Дарьевка, Камышаны, Приднепровское, Токаревка, Нововоронцовка и другие.

В частности, враг нанес удары беспилотниками типа "FPV" по Бериславу и Нововоронцовке. Взрывными устройствами повреждены частные и многоквартирные дома. В Херсоне российские дроны атаковали почтовое отделение, в результате чего тяжелые ранения получили 39-летний мужчина и 58-летняя женщина. У мужчины диагностировано обломочное ранение грудной клетки, у женщины травмы лица, грудной клетки и живота.

Кроме того, в прибрежной зоне Корабельного района в результате артиллерийских обстрелов поврежден частный дом, а в Кизомысе пострадали 59-летняя женщина и 50-летний мужчина, получившие взрывные травмы и сотрясение мозга.

На местах ударов работали следователи, криминалисты и взрывотехники, фиксируя последствия преступлений русской армии.

РФ атаковала Херсонщину по артиллерии, минометам и БпЛА: сколько пострадавших - фото 2
РФ атаковала Херсонщину по артиллерии, минометам и БпЛА: сколько пострадавших - фото 3
РФ атаковала Херсонщину по артиллерии, минометам и БпЛА: сколько пострадавших - фото 4

Напомним, вражеские войска нанесли авиационных ударов по Харькову . По данным городского головы Харькова Игоря Терехова, ночные удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. Тип ракет, которыми избивали по Харькову, устанавливается. На месте "прилетов" начался пожар.



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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/na-khersonshchyni-cherez-ataky-rosiian-poraneno-piat-liudei-ta-poshkodzheno-19-budynkiv-slidchi-dokumentuiut-naslidky-voiennykh-zlochyniv-okupanti
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